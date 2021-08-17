كرة يد – تعرف على مجموعة الأهلي في كأس الكؤوس الإفريقية بعد قرار وداد السمارة

أقيم مساء يوم الإثنين قرعة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد وأسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى.

وتقام البطولة في المغرب وتنطلق منافساتها في الـ24 من شهر أغسطس الجاري وحتى الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى بجوار كل من فاب الكاميروني وريد ستار أوجا الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري.

أما المجموعة الثانية فتضم كل من وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي واسفا السنغالي وJSK الكونغولي.

ويختار مستضيف البطولة وصاحب الأرض في كرة اليد المجموعة التي يود أن يلعب فيها.

وحدث ذلك مع منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد مطلع العام الجاري، ومع اليابان في أولمبياد طوكيو 2020.