أحمد عبد القادر: أحاول أن أثبت أنني كنت الأحق بالذهاب إلى طوكيو.. وهذا موقف عودتي لـ الأهلي

قال أحمد عبد القادر "ميدو"، جناح سموحة المعار من الأهلي، أنه يحاول إثبات أنه كان الأحق بالانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال عبد القادر لأون تايم سبورتس بعد فوز فريقه 1-0 على المصري بهدف من تسجيله: "حزين بالطبع لعدم انضمامي لمنتخب مصر الأولمبي في طوكيو. أحاول أن أثبت أنني كنت أحق بالوجود وأحاول الاستمرار على نفس مستواي".

وأوضح "إعارتي لسموحة موسمين. لو طلبني الأهلي سأعود بنهاية الموسم، لو لم يحدث سأستمر في سموحة".

وأردف "لم يخبرني الأهلي بصفة رسمية إن كنت سأعود أم لا، سنتحدث بنهاية الموسم. لو هناك فرصة في الأهلي لن أتأخر عن النادي، لكن لو سيكون من الصعب الحصول على فرصة من الأفضل أن أستمر في سموحة".

وسجل عبد القادر 9 أهداف لسموحة هذا الموسم وصنع 4.

في مباراة كاد أن يظلمها غياب الأهداف، فاز سموحة على مضيفه المصري 1-0 في الجولة 31 من الدوري المصري.

الفوز أعلن تفوقا تاريخيا طفيفا لسموحة على المصري، حيث حقق السكندريون الفوز رقم 6 على المصري، مقابل 5 انتصارات لأبناء بورسعيد و6 تعادلات.

سموحة تقدم بفوزه للمركز الرابع بـ 47 نقطة متفوقا على بيراميدز بنقطة وحيدة ودافعا إياه للمركز الخامس، فيما يظل المصري ثالثا بـ 49 نقطة.