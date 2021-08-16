في مباراة كاد أن يظلمها غياب الأهداف.. سموحة يعلن تفوقا تاريخيا طفيفا على المصري

في مباراة كاد أن يظلمها غياب الأهداف، فاز سموحة على مضيفه المصري 1-0 في الجولة 31 من الدوري المصري.

في مواجهة من الممكن أن تصنف أنها من الأفضل هذا الموسم، حسم أحمد عبد القادر "ميدو" بهدفه التاسع في الدوري الفوز على المصري في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

الفوز أعلن تفوقا تاريخيا طفيفا لسموحة على المصري، حيث حقق السكندريون الفوز رقم 6 على المصري، مقابل 5 انتصارات لأبناء بورسعيد و6 تعادلات.

سموحة تقدم بفوزه للمركز الرابع بـ 47 نقطة متفوقا على بيراميدز بنقطة وحيدة ودافعا إياه للمركز الخامس، فيما يظل المصري ثالثا بـ 49 نقطة.

المباراة الممتعة بدأت بهجمة بورسعيدية خطيرة، حيث أهدر كازادي كاسينجو انفرادا تاما بعد تمريرة من عمر كمال عبد الواحد، لكن الهاني سليمان كان للكونغولي بالمرصاد في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة الخامسة، حصل مصطفى فتحي على الكرة في وضعية رائعة داخل منطقة جزاء المصري، لكن عصام ثروت تألق أمام تسديدته.

وأنقذ شريف رضا سموحة من هدف محقق في الدقيقة 15، بعد أن أخرج عرضية عمر كمال عبد الواحد من أمام المرمى الخالي برأسية سبق فيها كازادي.

وفي الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 57، مر مصطفى فتحي ومرر لأحمد نادي كرة لعبها عرضية فشل ميدو في ترويضها أمام مرمى المصري الخالي.

ورد أحمد رفعت بمرور رائع وعرضية لعبها لعمر كمال عبد الواحد الذي سدد لكن الهاني سليمان تصدى له في الدقيقة 60، قبل أن يتصدى لتسديدة أخرى من كريم العراقي في ذات الدقيقة.

واستمرت الفرص، حيث فشل عرفة السيد في ترويض تمريرة إسلام جمال أمام مرمى المصري ليهدر انفرادا تاما.

وفي الدقيقة 82، تلقى مصطفى فتحي بينية من إسلام جمال، راوغ على إثرها عصام ثروت، لكنه سددها فوق المرمى في النهاية.

وفي الدقيقة 88، مرر مصطفى فتحي إلى رفيق كابو الذي مرر عرضية من ناحية اليمين أرضية قابلها ميدو في شباك المصري، معلنا فوز الفريق السكندري.