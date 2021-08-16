تضارب حول أنباء رغبة برشلونة في ضم أوباميانج

هل يرغب برشلونة في ضم بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال أم لا؟ هذا هو التضارب في الأنباء داخل شبكة "سكاي سبورتس" بفرعيها الإنجليزي والإيطالي.

وقال كافي سوليكول الصحفي في الفرع الإنجليزي للشبكة، إن برشلونة مهتم بالتعاقد مع أوباميانج لاعب فريق أرسنال.

وأشار الصحفي إلى أن النادي الكتالوني سيضم لاعبه فيليبي كوتينيو ضمن الصفقة للتخلص منه خاصة أنه ليس ضمن خطط المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

وأوضح سوليكول "برشلونة كان مهتما بالتعاقد مع الإنجليزي تامي أبراهام من تشيلسي، ولكن اللاعب في نهاية المطاف انضم لجوزيه مورينيو في روما الإيطالي، بصفقة بلغت 40 مليون يورو".

فيما نفى الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، الصحفي في فرع الشبكة في إيطاليا تلك الأنباء مشيرا إلى انه حتى الآن لا يوجد مفاوضات والنادي الكتالوني غير مهتم بالتعاقد مع أوباميانج.

ويعد نفي رومانو لاهتمام برشلونة بأوباميانج تضارب في التصريحات داخل شبكة "سكاي سبورتس".

وغاب مهاجم الفريق الجابوني عن إفتتاحية أرسنال في الدوري الإنجليزي أمام برينتفورد بسبب المرض، وخسر الفريق بهدفين مقابل لاشئ.

يذكر أن أوباميانج البالغ من العمر 32 عاما وقع على تجديد عقده مع أرسنال العام الماضي حتى يونيو 2024.

وانضم اللاعب الجابوني إلى أرسنال في يناير عام 2018 بقيمة 60 مليون إسترليني، وسجل 14 هدفا تحت قيادة المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، فيما فشل المدفعجية في التأهل إلى أي منافسات أوروبية لأول مرة منذ 25 عاما.