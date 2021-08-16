القادسية يعلن التعاقد مع الجامايكي روماريو مهاجم الاتحاد السكندري
الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 22:15
كتب : عمر خالد
أعلن نادية القادسية الكويتي التعاقد مع اللاعب الجامايكي روماريو ويليامز ليكون ضمن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.
روماريو ويليامز
النادي : الاتحاد السكندري
ورحل ويليامز عن الاتحاد السكندري إلى القادسية الكويتي حيث لم يقدم اللاعب المستوى المرجو منه مع الفريق.
نادي #القادسية يتعاقد مع المحترف الجمايكي روماريو ويليامز لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل 💛 pic.twitter.com/M7WdU42epn— نادي القادسية الرياضي (@QadsiaClub) August 16, 2021
وسجل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما 5 أهداف في 23 مواجهة وصنع هدفين أخرين بقميص زعيم الثغر.
ولعب الجامايكي بقميص العديد من الأندية، حيث لعب لنادي كولومبوس كرو الأمريكي، وميامي إف سي الأمريكي أيضا، والاتحاد السكندري، لينتهي به المطاف في الكويت ويرتدي قميص القادسية.
كما ارتدى قميص منتخب بلاده في عام 2016 وشارك في 13 مباراة سجل خلالهم هدفين فقط.
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