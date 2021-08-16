القادسية يعلن التعاقد مع الجامايكي روماريو مهاجم الاتحاد السكندري

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 22:15

كتب : عمر خالد

روماريو ويليامز لاعب الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش

أعلن نادية القادسية الكويتي التعاقد مع اللاعب الجامايكي روماريو ويليامز ليكون ضمن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

روماريو ويليامز

النادي : الاتحاد السكندري

القادسية

ورحل ويليامز عن الاتحاد السكندري إلى القادسية الكويتي حيث لم يقدم اللاعب المستوى المرجو منه مع الفريق.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما 5 أهداف في 23 مواجهة وصنع هدفين أخرين بقميص زعيم الثغر.

ولعب الجامايكي بقميص العديد من الأندية، حيث لعب لنادي كولومبوس كرو الأمريكي، وميامي إف سي الأمريكي أيضا، والاتحاد السكندري، لينتهي به المطاف في الكويت ويرتدي قميص القادسية.

كما ارتدى قميص منتخب بلاده في عام 2016 وشارك في 13 مباراة سجل خلالهم هدفين فقط.

روماريو ويليامز القادسية الكويتى
نرشح لكم
أخر الأخبار
الرئيس السيسي يكرم أبطال طوكيو ومدربيهم.. وغياب كيشو بسبب كورونا 8 دقيقة | مصر
خبر في الجول - أحمد ياسر ريان يجتاز الكشف الطبي لـ ألتاي التركي 25 دقيقة | ميركاتو
صراع الهبوط في الدوري المصري.. 4 مواجهات مباشرة والنقطة 36 = البقاء 44 دقيقة | الدوري المصري
روما يضم تامي أبراهام 59 دقيقة | ميركاتو
مدرب حراس المنتخب الأولمبي: لماذا الحديث عن وزن محمود جاد بعد لقاء الأهلي؟ ساعة | الدوري المصري
ليفربول يرحب بعودة 3 لاعبين أمام بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
في صراع البقاء.. هل يتكرر ما حدث في الدوري المصري قبل 16 عاما؟ ساعة | تقرير في الجول
اختر مجموعة مصر في كأس إفريقيا 2021 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 2 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 3 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 4 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية
قد ينال إعجابك