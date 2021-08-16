الاتحاد يدك الرائد بثلاثية وحجازي يسجل رأسية

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 21:57

كتب : FilGoal

أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة

فاز اتحاد جدة على منافسه الرائد اليوم الإثنين بثلاثية دون رد في ثاني جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وأقيمت المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

افتتح فهد المولد أهداف اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.

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وأضاف حجازي الهدف الثاني من رأسية بعد تمريرة عرضية من ركلة حرة من برونو هنريكي في الدقيقة 15.

وأضاف روماريو دا سيلفا الهدف الثالث للأتي في الدقيقة 42.

وحصد الاتحاد أول ثلاث نقاط له في الدوري بعدما هُزم في الجولة الأولى ضد الفيحاء.

ويحتل الاتحاد مؤقتا المركز الثاني بفارق الأهداف ومباراة أكثر من النصر متصدر الترتيب.

أما الرائد فيحتل المركز السابع بثلاث نقاط.

حجازي اتحاد جدة الرائد
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