مؤتمر تاكيس: الفوز على الجونة جاء في وقت مهم بعد فترة من النتائج غير الجيدة

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 21:26

كتب : FilGoal

الجونة - بيراميدز

عبر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف في الدوري.

وفاز بيراميدز على الجونة بثنائية مقابل هدف ضمن الجولة 30 من الدوري المصري.

وأوضح تاكيس أن الفوز مهم للغاية خاصة وأنه بعد نتائج غير جيدة في الفترة الأخيرة، والفريق كان بحاجة لهذا الفوز في تلك الفترة المهمة.

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وشدد المدرب على أن الأداء في الفترة الأخيرة كان جيدا للغاية ولكن لم يتمكن الفريق من تحقيق الانتصارات والفريق خلق العديد من الفرص وكان بإمكانه أمام الجونة في الشوط الأول تسجيل 3 أهداف ولكن بسبب النتائج الأخيرة كان هناك بعض التسرع في إنهاء الهجمات، وبعد تعادل الجونة عاد اللاعبون وقدموا دقائق قوية وسجلوا هدف الفوز وحافظوا عليه بمنتهى القوة والإصرار.

وأوضح جونياس أنه درس فريق الجونة وهو فريق جيد للغاية ويمتلك لاعبين جيدين ولم تكن المواجهة سهلة على الإطلاق وبيراميدز قدم مواجهة قوية واستحق الفوز في جميع دقائق اللقاء.

وشدد على أن عبد الله السعيد يغيب بسبب الإصابة ويتم تأهيله حاليا، وأحمد الشيخ عائد من فترة إصابة طويلة ويجب تأهيله بشكل جيد وهو لاعب مهم ويثق فيه كثيرا، موضحا أن الأداء يتطور من مباراة لأخرى والفريق بحاجة لتعلم الاستمرار في تحقيق الانتصارات المتتالية.

بيراميدز الدوري المصري الجونة
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