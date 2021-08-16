مران الزمالك - تقليل الحمل البدني قبل مواجهة دجلة.. ومشاركة عواد

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 21:10

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - غزل المحلة

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من القائمة التي ستخوض لقاء وادي دجلة المقرر له في التاسعة مساء غد الثلاثاء في استاد الدفاع الجوي في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري، تدريباتهم عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وكان الزمالك قد انتظم في معسكر مغلق بالأمس استعدادا للقاء المقبل أمام دجلة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض على هامش التدريب مساء اليوم الإثنين.

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وطالب المدير الفني للزمالك، اللاعبين بالتركيز من أجل تحقيق الفوز وحذرهم من التهاون والاستهتار بوادي دجلة.

كما شرح كارتيرون بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين لتطبيقها في التدريب.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل التدريبي للاعبي الفريق وأدى اللاعبين فقرة بدنية في بداية المران تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال، قبل خوض التدريبات الفنية.

وحرص محمد عواد حارس مرمى الفريق على المشاركة في تدريب الفريق، وذلك رغم استبعاده من قائمة المباراة.

وركز الجهاز الفني على بعض الجوانب الخططية والفنية واختتم التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز، برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني وقبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

الزمالك وادي دجلة الدوري المصري
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