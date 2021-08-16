هنري: على بوكيتينيو أن يكون حذر من وصول ميسي

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 21:41

كتب : عمر خالد

هنري - ميسي - برشلونة

حذر الفرنسي تييري هنري أسطورة الكرة الفرنسية ومهاجم أرسنال السابق ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي من قدوم ليونيل ميسي إلى الفريق.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقال هنري في برنامجه على شبكة أمازون برايم: "يجب أن يدرك بوكيتينو الإمكانيات الهجومية لديه في الفريق، لأن التوازن هو الأساس وهو أهم شيء".

وأضاف "المدرب الأرجنتيني يملك ميسي ونيمار ومبابي ودي ماريا وإيكاردي في نفس الفريق، والتوازن الجماعي يجب أن يكون أساس الفريق الباريسي".

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وشدد تييري هنري على أهمية الدفاع لدى منظمة باريس سان جيرمان حيث رأى أنها ليست على ما يرام حتى الآن، بسبب أن الفريق في مباراة سترازبورج استقبل هدفين في تلك المباراة.

وأشار هنري إلى الفترة التي لعب فيها بقميص برشلونة قائلا: "نحن نتحدث عن الفريق الذي لعبت فيه ببرشلونة، الناس تنسى الإشارة إلى أننا لم نستقبل الكثير من الأهداف في تلك الفترة، هناك الفرق لا تسجل أهدافا ليست بعيدة عن اللقب أو حتى عن دوري الأبطال".

واختتم حديثه "عندما يكون لديك فريق خارق من اللاعبين، يصبح الأمر أسهل قليلاً، لكن عندما أرى كيف تتطور باريس في الوقت الحالي، فإنهم يسجلون عددا كبيرا جدا من الأهداف، ولكن الاهتمام بالأوراق الدفاعية مهم للغاية".

تصريحات اللاعب الفرنسي السابق تأتي بعد انضمام ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان، الأسبوع الماضي، بعد خروجه المفاجئ من برشلونة الإسباني.

ليونيل ميسي تييري هنري باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينيو
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