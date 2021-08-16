المقاولون يحقق انتصار الموسم على أسوان

حقق المقاولون انتصارا ربما هو الأهم في موسمه المحلي، على أسوان، بنتيجة 2-1 على استاد بتروسبورت في الجولة 31 من الدوري المصري.

وبهذه النتيجة، ابتعد المقاولون العرب عن مراكز الهبوط بـ 8 نقاط، ويحتاج لنقطة وحيدة ليضمن البقاء لموسم جديد وسط الكبار رسميا.

ووضعت النتيجة أسوان صاحب الأرض في موقف حرج، حيث يحتل المركز الـ 16 أول مراكز الهبوط بـ 27 نقطة، بمباراة أكثر من وادي دجلة صاحب المركز الـ 17 بـ 25 نقطة، والبنك الأهلي صاحب المركز الـ 16 بـ 29 نقطة.

أما المقاولون العرب، فصعد للمركز الـ 12 بـ 35 نقطة.

ذئاب الجبل استهلوا المباراة بقوة، بهدف سجله المدافع فاروقا نور الدين بلدغة من داخل منطقة الجزاء سكنت مرمى عمر رضوان بعد ارتباك دفاعات أسوان في التعامل مع ركنية لويس إينستروزا.

وفي الدقيقة 28، انطلق الكولومبي إينستروزا من الجانب الأيمن بشكل رائع وسدد صاروخا سكن المقص الأيسر لمرمى رضوان معلنا الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 34، حصل أحمد سالم صافي على ركلة جزاء من باسم علي، حولها أحمد الصغيري بنجاح مقلصا النتيجة لزهرة الجنوب.

وفي الشوط الثاني، حاول أصحاب الأرض جاهدين تعديل النتيجة، ولكن أحمد خالد أهدر فرصة المباراة في الدقيقة 86 حيث سدد كرة من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة من وضعية رائعة.