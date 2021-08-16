حجازي يدك مرمى الرائد برأسية قوية

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 20:41

كتب : FilGoal

أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة

افتتح أحمد حجازي أهدافه مع فريقه اتحاد جدة الموسم الجاري بتسجيله لهدف من رأسية قوية في شباك الرائد.

ويستضف الاتحاد منافسه الرائد اليوم الإثنين في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام المباراة في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

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واستطاع حجازي تحويل كرة عرضية قادمة من ركلة حرة من الناحية اليسرى أرسلها برونو هنريكي برأسية قوية في الشباك.

وكان الاتحاد خسر في الجولة الأولى من الفيحاء بهدف دون رد.

يذكر أن حجازي سجل ثلاثة أهداف مع الأتي خلال الموسم الجاري بعد انضمامه إليه قادما من وست بروميتش ألبيون.

حجازي اتحاد جدة
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