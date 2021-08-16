انتهت في الدوري – المصري (0) - (1) سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المصري وسموحة التي تقام في استاد الإسكندرية في الجولة 31 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

--

نهاية المباراة

ق88: هدف أول لسموحة. تمريرة رائعة من مصطفى فتحي إلى رفيق كابو يمين منطقة الجزاء، وأرسل كرة عرضية أرضية إلى أحمد عبد القادر سجلها في الشباك.

ق82: الفرص تتوالى، مصطفى فتحي يتلقى تمريرة إسلام جمال ويراوغ عصام ثروت لكنه يسدد فوق المرمى.

ق60: أحمد رفعت يمر ويمرر لعمر كمال عبد الواحد الذي يسدد لكن الهاني سليمان يتألق قبل أن يتصدى لتسديدة كريم العراقي

ق57: سموحة يهدر فرصة كبيرة، مرور من مصطفى فتحي وتمريرة لنادي الذي يمرر عرضية يفشل أحمد عبد القادر ميدو في السيطرة عليها أمام المرمى الخالي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق15: عمر كمال عبد الواحد يمر ويلعب عرضية يخرجها شريف رضا من أمام المرمى الخالي

ق5: مصطفى فتحي يسدد من وضعية رائعة ولكن عصام ثروت يتألق

ق3: كازادي كاسينجو يهدر انفرادا تاما بمرمى سموحة بعد هدية من عمر كمال عبد الواحد، تألق الهاني سليمان منع الكونغولي من التسجيل.

انطلاق المباراة