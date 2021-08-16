المقاصة لـ في الجول: لن نسكت على اتهامات ماجد سامي لنا بالتفويت

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 19:37

كتب : أحمد شاكر

مصر للمقاصة - بيان رسمي

شدد بكري سليم نائب رئيس مصر للمقاصة والمدير التنفيذي للنادي على أن النادي الفيومي لن يسكت على ما كتبه ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة.

وقال بكري سليم لـFilGoal.com: "المقاصة لن يسكت على ما كتبه ماجد سامي عبر صفحته الشخصية واتهامه لنا بالتفويت".

وأضاف "نحن نادي وطني محترم، كيف لنا أن نفوت مباراة لصالح الإنتاج الحربي ولماذا نفعل ذلك".

أخبار متعلقة
صراع البقاء.. الإنتاج يهزم المقاصة بصعوبة ويتمسك بأمل عدم الهبوط أسوان لـ في الجول: موعد مباراة الزمالك لا يناسبنا ويضر تكافؤ الفرص في صراع الهبوط قائمة الأهلي - غياب السولية وبانون وشريف.. وعودة مروان محسن أمام طلائع الجيش

وأكمل "ما حدث لن يمر مرور الكرام بالنسبة لنا، وتحدثت مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عما كتبه ماجد سامي".

وتابع "لن نصمت وسوف نقاضيه ونرفع الأمر للجنة التسوية والتحكيم".

وواصل "المقاصة نادي وطني وعندما رأينا الإسماعيلي في حالة صعبة قررنا إنقاذه وتنازلنا عن جهازنا الفني بالكامل له".

وأتم تصريحاته "وذلك لأن الإسماعيلي ناد وطني فضلناه على نفسنا عندما تأكدنا أن فريقنا في منطقة جيدة بجدول ترتيب الدوري".

وفاز الإنتاج الحربي متذيل ترتيب الدوري المصري على المقاصة بهدفين لهدف في الجولة لـ30 من المسابقة.

المقاصة وادي دجلة الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري – المصري يواجه سموحة 42 ثاتيه | الدوري المصري
سكاي: أسبوع الحسم.. عرض يوفنتوس النهائي لضم لوكاتيلي 9 دقيقة | ميركاتو
فاران يسترجع زيارة فيرجسون في 2011.. ويكشف تفاصيل حديثه مع سولشاير 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي.. ومن يحتاج للسوبر ليج؟ 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المقاصة لـ في الجول: لن نسكت على اتهامات ماجد سامي لنا بالتفويت 39 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - غياب السولية وبانون وشريف.. وعودة مروان محسن أمام طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري – أسوان (1) - (2) المقاولون.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري – الجونة (1) - (1) بيراميدز.. هدف ولا أجمل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 4 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية
قد ينال إعجابك