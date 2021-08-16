المقاصة لـ في الجول: لن نسكت على اتهامات ماجد سامي لنا بالتفويت

شدد بكري سليم نائب رئيس مصر للمقاصة والمدير التنفيذي للنادي على أن النادي الفيومي لن يسكت على ما كتبه ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة.

وقال بكري سليم لـFilGoal.com: "المقاصة لن يسكت على ما كتبه ماجد سامي عبر صفحته الشخصية واتهامه لنا بالتفويت".

وأضاف "نحن نادي وطني محترم، كيف لنا أن نفوت مباراة لصالح الإنتاج الحربي ولماذا نفعل ذلك".

وأكمل "ما حدث لن يمر مرور الكرام بالنسبة لنا، وتحدثت مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عما كتبه ماجد سامي".

وتابع "لن نصمت وسوف نقاضيه ونرفع الأمر للجنة التسوية والتحكيم".

وواصل "المقاصة نادي وطني وعندما رأينا الإسماعيلي في حالة صعبة قررنا إنقاذه وتنازلنا عن جهازنا الفني بالكامل له".

وأتم تصريحاته "وذلك لأن الإسماعيلي ناد وطني فضلناه على نفسنا عندما تأكدنا أن فريقنا في منطقة جيدة بجدول ترتيب الدوري".

وفاز الإنتاج الحربي متذيل ترتيب الدوري المصري على المقاصة بهدفين لهدف في الجولة لـ30 من المسابقة.