قائمة الأهلي - غياب السولية وبانون وشريف.. وعودة مروان محسن أمام طلائع الجيش

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 19:04

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي - إنبي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش غدا الثلاثاء.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش ضمن مباريات الأسبوع الـ31 للدوري المصري.

القائمة شهدت عودة مروان محسن في الخط الأمامي مع غياب عمرو السولية بسبب الإيقاف.

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واستمر غياب الثنائي بدر بانون ومحمد شريف عن قائمة الفريق.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - حمزة علاء

خط الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - أحمد رمضان "بيكهام" - أيمن أشرف - علي معلول - محمد هاني - ياسر إبراهيم

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - أكرم توفيق - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر - جونيور أجايي

خط الهجوم: والتر بواليا - صلاح محسن - مروان محسن

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر قبل 4 جولات على نهاية الدوري.

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