انتهت في الدوري – أسوان (1) - (2) المقاولون

يستضيف أسوان المقاولون العرب في مواجهة هامة للهروب من الهبوط، في الجولة 31 من الدوري.

أسوان في المركز الـ 16 بـ 27 نقطة، أما المقاولون ففي المركز الـ 14 بـ 32 نقطة.

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نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34: أحمد الصغيري يقلص النتيجة من ركلة جزاء

ق33: بعد العودة لـ VAR، ركلة جزاء لأسوان بعد تدخل باسم علي على أحمد سالم صافي

ق28: جوووول رائع. إينستروزا ينطلق من الجانب الأيمن ويسدد صاروخا في المقص الأيسر لعمر رضوان معلنا تقدم المقاولون 2-0.

ق14: فاروقا يستغل ارتباك دفاع أسوان ويسجل هدف أول من تسديدة داخل منطقة الجزاء

انطلاق المباراة