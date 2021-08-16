تشكيل بيراميدز - إبراهيم عادل يقود الهجوم أمام الجونة.. واستمرار غياب رمضان

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة الجونة في إطار الجولة 31 من الدوري الممتاز والتي تقام على استاد خالد بشارة بالجونة.

ويقود إبراهيم عادل هجوم بيراميدز أمام الجونة، ويستمر غياب رمضان صبحي الذي حصل على راحة من الجهاز الفني.

ويغيب أيضا كل من شريف إكرامي وأحمد فتحي وعبد الله السعيد وجون أنطوي للحصول على راحة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود صابر

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - أحمد أيمن منصور - دودو الجباس - جون أنطوي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - طارق طه.

وخرج من القائمة أحمد الشيخ لاعب خط الوسط.

وجاء تشكيل الجونة كالآتي:

المرمى: محمود الغرباوي

الدفاع: محمود الجزار – محمد نجيب – لؤي وائل – عمرو سعداوي

الوسط: محمد يكن – نور السيد – ناصر ناصر – أحمد عامر

الهجوم: عمر السعيد – إسلام عبد النعيم