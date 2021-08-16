سكاي: باتشواي سيخرج من تشيلسي إلى الدوري التركي

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 18:10

كتب : عمر خالد

ميتشي باتشواي

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أن اللاعب البلجيكي ميتشي باتشواي أصبح قريب للخروج من فريق تشيلسي أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح تقرير الشبكة الإنجليزية أن باتشواي سينتقل إلى بشكتاش التركي خلال الأيام المقبلة.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بالشبكة لكن في فرعها الإيطالي، أن الصفقة في مراحلها الأخيرة لإتمامها والإعلان الرسمي عنها.

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وأضاف أن اللاعب سيكون في تركيا خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الإعلان عن الصفقة ورحيل باتشواي إلى الدوري التركي.

وأوضح أنه بعد الإنتهاء من كافة الأوراق والتفاصيل سيتم إجراء الكشف الطبي على اللاعب.

ويأتي خروج باتشواي من تشيلسي بعد إعلان النادي الإنجليزي عن قدوم زميله في المنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو ليقود هجوم الفريق اللندني، ويعتبر خروج باتشواي هو الثاني لتشيلسي بعد تامي أبرهام الذي رحل إلى روما الإيطالي.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عاما إنضم إلى البلوز تشيلسي عام 2016 في صفقة بلغت قيمتها 33 مليون جنيه إسترليني، كما لعب باتشواي بقمصان كلا من كريستال بالاس الإنجليزي، وفالنسيا الإسباني، وبروسيا دورتموند الألماني.

ميتشي باتشواي بشكتاش الدوري التركي
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