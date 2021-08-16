رابطة الأندية الأوروبية تعيد المنسحبين من دوري السوبر إلى مظلتها

أكدت رابطة الأندية الأوروبية موافقتها على إعادة الأندية التي انسحبت من مشروع دوري السوبر الأوروبي إلى مظلتها من جديد.

أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس مازالت تصر على إحياء المشروع، ولذلك لم تعود تحت مظلة رابطة الأندية الأوربية.

ليفربول، أرسنال، تشيلسي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنام، أتليتكو مدريد، ميلان وإنتر هي الأندية التي عادت لمظلة الرابطة.

وكان 12 ناديا أوروبيا قد قرر إقامة مسابقة "دوري السوبر الأوروبي"، قبل أن تنسحب 9 أندية خلال 48 ساعة من البطولة.

الانسحاب جاء بعد ضغط من جماهير هذه الأندية ورفضها لإقامة البطولة.

لكن ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لم ينسحبوا من البطولة وقرروا الاستمرار بها مع تغيير هيكلها التنظيمي.

قبل نحو أسبوعين، أصدرت أندية يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان بيانا رحبوا فيه بقرار المحكمة بإلغاء الإجراءات الصادرة ضدهم.

وجاء في بيان النادي الإيطالي: "يرحب نادي برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد بقرار المحكمة القاضي بإلزام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد جميع الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، بما في ذلك إنهاء الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة الموقعة أدناه وإلغاء العقوبات والقيود".

وشدد البيان "تدعم المحكمة الطلب المقدم من مؤسسي دوري السوبر الأوروبي، وترفض استئناف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتؤكد تحذيرها إلى الاتحاد الأوروبي من أن عدم الامتثال لحكمها سيؤدي إلى غرامات ومسؤولية جنائية محتملة".

وأشار البيان إلى أنه "سيتم تقييم القضية من قبل محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج، والتي ستراجع موقف الاتحاد الأوروبي الاحتكاري لكرة القدم الأوروبية"، على حد وصف البيان.

وأضاف "من واجبنا معالجة القضايا الخطيرة للغاية التي تواجه كرة القدم، لقد أثبت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نفسه أنه المنظم الوحيد والمشغل الحصري والمالك الفريد لحقوق مسابقات كرة القدم الأوروبية، هذا الموقف الاحتكاري الذي يتعارض مع المصالح يضر بكرة القدم وتوازنها التنافسي".

واستطرد البيان: "كما يتضح من الأدلة الوافرة، فإن الضوابط المالية غير كافية، وقد تم تطبيقها بشكل غير صحيح، وأن الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية لها الحق في تنظيم مسابقاتها الخاصة".

وتابع البيان "يسعدنا أن المضي قُدما، لن نتعرض لتهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المستمرة، هدفنا هو الاستمرار في تطوير مشروع السوبر الأوروبي بطريقة بناءة وتعاونية، مع الاعتماد دائما على جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم، وهم المشجعون واللاعبون والمدربون والأندية والبطولات والاتحادات الوطنية والدولية".

واختتم البيان :" نحن ندرك أن هناك عناصر في اقتراحنا ينبغي مراجعتها، وبالطبع يمكن تحسينها من خلال الحوار وتوافق الآراء، نظل على ثقة من نجاح المشروع الذي سيكون متوافقا دائما مع قوانين الاتحاد الأوروبي".

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