راحة 48 ساعة من التدريبات لمصطفى شوبير
الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 16:30
كتب : أحمد الخولي
حصل مصطفى شوبير حارس الأهلي على راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات والمباريات.
مصطفى أحمد شوبير
النادي : الأهلي
وعلم FilGoal.com أن سبب الراحة إصابة في إصبع اليد بعد أن تحامل على نفسه خلال الفترة الماضية وكان يتواجد وهو مصاب.
وبالتالي، سيغيب مصطفى شوبير عن مواجهة الأهلي غدا الأربعاء أمام طلائع الجيش.
مصطفى شوبير تعرض للإصابة أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية للفريق قبل مباراة وادي دجلة والتي أقيمت 4 أغسطس.
اللاعب انتقل وقتها إلى مستشفى المعلمين لإجراء الأشعة التي تبين منها وجود خلع فقط وتم التعامل مع الأمر بنجاح ليتواجد في قائمة المباراة.
الأهلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش غدا الثلاثاء ضمن مباريات الأسبوع 31 للدوري المصري.
ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.
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عودة الجماهير 🏟️— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 16, 2021
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