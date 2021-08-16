أقوى دوري في العالم (1) - صلاح ملك الافتتاح ولا صوت يعلو فوق عودة الجماهير

إذا كانت عودة البريميرليج مثيرة فإن وجود الجماهير من جديد جعل الإثارة أضعافا مضاعفة حيث لم يعد هناك مكان للأصوات الافتراضية وحان وقت سماع هتافات الجماهير الحقيقية.

34 هدفا في 10 ملاعب أقيمت عليها مباريات الأسبوع الأول ودون أي تعادل وبحضور جماهيري بشبه كامل.

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