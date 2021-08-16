أقوى دوري في العالم (1) - صلاح ملك الافتتاح ولا صوت يعلو فوق عودة الجماهير
الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 15:32
كتب : محمود ضياء
إذا كانت عودة البريميرليج مثيرة فإن وجود الجماهير من جديد جعل الإثارة أضعافا مضاعفة حيث لم يعد هناك مكان للأصوات الافتراضية وحان وقت سماع هتافات الجماهير الحقيقية.
برونو فيرنانديز
النادي : مانشستر يونايتد
محمد صلاح
النادي : ليفربول
34 هدفا في 10 ملاعب أقيمت عليها مباريات الأسبوع الأول ودون أي تعادل وبحضور جماهيري بشبه كامل.
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عودة الجماهير 🏟️
صلاح ملك الافتتاح 👑
عرض فني لمانشستر يونايتد في أولد ترافورد 🪄
يوم مميز للشاب تشالوباه 👦
عقدة توتنام لجوارديولا ❌
أهلا بكم في الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي الممتاز 🔝 pic.twitter.com/PplOoflUHG— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 16, 2021