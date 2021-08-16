يد - ظهور علي زين في تدريبات برشلونة بجبيرة

ظهر علي زين نجم منتخب مصر لكرة اليد في تدريبات فريقه الجديد برشلونة لأول مرة يوم الإثنين، وهو يرتدي جبيرة في اليد.

يوم الأحد، أعلن فريق برشلونة لكرة اليد غياب لاعبه المصري علي زين لنحو شهر بسبب الإصابة.

ونشر حساب فريق اليد لبرشلونة على تويتر صور لانطلاق معسكر إعداد يد البلوجرانا للموسم الجديد وظهر زين فيها بجبيرة في يده اليمنى.

وتدرب علي زين بجوار ديكا ميم نجم منتخب فرنسا وباقي الفريق.

علي زين الذي وقع عقود انضمامه لبرشلونة مطلع الشهر الماضي قادما من نادي الشارقة الإماراتي، غادر القاهرة صباح الأحد للانضمام لفريقه الجديد.

وأعلن برشلونة في بيان: "لن يتمكن أنطونيو كارلوس أورتيجا المدير الفني للفريق من الاعتماد على علي زين في فترة الإعداد للموسم الجديد بسبب الإصابة".

وأضاف البيان "علي زين أصيب بكسر في مشط اليد خلال مباراة نصف نهائي أولمبياد طوكيو مع منتخب بلاده ضد فرنسا".

وأوضح بيان النادي الكتالوني "الوقت التقريبي لتعافي علي زين حوالي 4 أسابيع".

وانضم زين (30 عاما) لبرشلونة قادما من الشارقة الإماراتي بعقد يمتد لموسم واحد مع خيار التمديد لعام آخر.

برشلونة حصل في الموسم المنصرم على لقبي الدوري الإسباني في كرة اليد، ودوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

🔴 رغم الإصابة علي زين نجم منتخب مصر لكرة اليد في تدريبات فريقه برشلونة استعدادا للموسم الجديد 🇪🇬 pic.twitter.com/ULVFZCtNXe — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 16, 2021

العملاق الإسباني هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات تحقيق الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس الكؤوس الأوروبية.

علي زين من أبناء النادي الأهلي، قبل الاحتراف الخارجي عام 2012 في تونس، ثم مع فريق الجزيرة الإماراتي، ومنه إلى فريق إكس الفرنسي لمدة موسمين، ثم إلى نادي الشارقة الإماراتي.

video:1