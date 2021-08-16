ناجلزمان: سنفعل كل ما بوسعنا لإسقاط دورتموند في السوبر الألماني

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 14:07

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - ألفونسو ديفيز - بوروسيا دورتموند - بايرن ميونيح

وعد يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ أن يبذل فريقه كل ما يستطيع من أجل اقتناص لقب السوبر الألماني أمام بروسيا دورتموند.

بايرن بطل الدوري الألماني الموسم الماضي سيلتقي بدورتموند بطل الكأس في لقاء السوبر يوم الثلاثاء.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "سيكون من الرائع أن تأتي أول بطولة لنا هذا الموسم حين نحقق الفوز الأول في الموسم".

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بايرن بدأ موسمه الجديد في الدوري الألماني بالتعادل 1-1 مع بروسيا مونشنجلادباخ، فيما انتصر دروتموند 5-2 على آينتراخت فرانكفورت.

وأضاف "إنها مباراة مهمة ضد فريق بدأ الدوري بقوة. بالطبع سنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق هذا الفوز، سيكون كن شعورا رائعا".

وتابع "لدينا نفس الفريق الذي واجه مونشنجلادباخ، اللاعب الوحيد الذي يمكنه أن يعود هو كورينتن توليسو بعدما تدرب مع الفريق الرديف وكان جيدًا حقًا".

بايرن ميونيخ يوليان ناجلزمان بروسيا دورتموند
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