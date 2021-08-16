مرمى ريال مدريد في أمان.. كورتوا مستمر حتى 2026

أعلن ريال مدريد الإسباني عن تجديد عقد حارسه البلجيكي تيبو كورتوا لمدة 5 سنوات، وذلك في بيان صدر عبر الموقع الرسمي للنادي يوم الإثنين.

ثيبوه كورتوا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال النادي الملكي في بيانه: "ريال مدريد وتيبو كورتوا اتفقا على تمديد عقد اللاعب، الذي سيظل مرتبطا بالنادي للمواسم الخمسة المقبلة، حتى 30 يونيو 2026".

وعقب تجديد العقد في مقر الميرينجي، ظهر كورتوا مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، بقميص يحمل اسم الحارس والرقم "2026" نسبة إلى توقيت نهاية العقد الجديد.

وكان كورتوا قد بدأ مسيرته مع ريال مدريد حين انضم إليه في صيف 2018، وتحديدا خاض مباراته الأولى في 1 سبتمبر 2018 ضد ليجانيس في ملعب سانتياجو بيرنابيو الخاص بالنادي الملكي.

منذ ذلك الوقت لعب الحارس البلجيكي الدولي 130 مباراة بقميص النادي الملكي، بواقع 100 في الدوري الإسباني و24 في دوري أبطال أوروبا و3 في السوبر الإسباني، و2 في كأس العالم للأندية وأخيرا مباراة وحيدة في كأس ملك إسبانيا.

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وفي منتصف موسمه الأول مع ريال مدريد فاز كورتوا بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم من الاتحاد الدولي "فيفا" عن عام 2018، تتضمن مشاركته في كأس العالم بالعام ذاته مع منتخب بلاده الذي احتل المركز الثالث.

أيضا لعب حارس المرمى دورا محوريا في تتويج فريق العاصمة الأبيض بلقب الليجا في موسم 2019-2020، وهو اللقب رقم 34 للنادي، ليفوز بجائزة زامورا.

يذكر أن كورتوا الذي توج مع ريال مدريد بثلاثة ألقاب هم كأس العالم للأندية والسوبر الإسباني والدوري سالف الذكر، قد افتتح موسمه الرابع بالفوز في أولى مباريات الليجا على ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.