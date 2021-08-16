الإسماعيلي: من اتهمنا بالتفويت مريض.. اللاعبون تأثروا بذلك

انتقد علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي من اتهموا الفريق بتفويت مباراته ضد الزمالك يوم السبت والتي حسمها الأخير بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

وقال وحيد عبر إذاعة أون سبورت:"من يتحدث عن التفويت شخصيات مريضة، لا يوجد تفويت في قاموس كرة القدم نحن لا نلعب دورة رمضانية أو دوري درجة عاشرة، الزمالك والإسماعيلي ناديان كبيران. أخشى أن أبارك للزمالك يقال إننا متفقان على النتيجة، من يتحدث عن التفويت هو من له تاريخ في الأمر، ويتخيل أن الآخرين مثله، لا أريد الدخول في تفاصيل وجدال عقيم".

وواصل "الزمالك مستواه أفضل من الإسماعيلي، استحق الفوز، ولعب الإسماعيلي للفوز لكنه لم يوفق، أهدرنا أكثر من فرصة في الشوط الثاني، والخسارة طبيعية لأسباب عديدة منها ضغط الجدول وقوة مواجهاتنا في الجولات الأخيرة بيراميدز ثم الأهلي والزمالك. أحد لاعبي الإسماعيلي قال لي كلما ألمس الكرة كنت أفكر فيما يقال. تخيلوا الضغط، فقدان ثقة، الكلام أثر سلبا".

واستمر "قلت إن الإسماعيلي سيحدد بطل الدوري بمجهودنا لأنه استفزنا الحديث عن المباريات المتبقية للأهلي والزمالك. إيهاب جلال؟ نركز في التجديد وبناء فريق قوي للموسم الجديد، كل شيء وارد بشأن استمراره مع الفريق. إيهاب جلال يحتاج أن يكون الفريق أقوى فنيا، طلب التعاقد مع بعض اللاعبين وتفاوضنا معهم بالفعل، ونجحت، إلا أن السيولة المالية عطلت كل شيء بخصوص صرف مقدمات العقود".

وأردف "لدينا مستحقات لدى الشركة الراعية تكفي كل هذه المتطلبات. الناس لا تتخيل أو تتوقع انتقال إيهاب جلال إلى بيراميدز، ويتعاملون معه بعاطفة. هناك جلسة قريبة مع علي أبو جريشة، أتمنى أن نحسم هذا الملف".

وأتم "فخر الدين بن يوسف مدد عقده معنا شهرا لامتداد الموسم، هناك مفاوضات أخرى جديدة معه للاستمرار معنا، وهو ما يعكس تقديره لنا".

وينتهي تعاقد جلال وفخر الدين بن يوسف مع الدراويش بنهاية الموسم الجاري.

وكشف الإسماعيلي أن بن يوسف وقع بالفعل على عقد انتقاله لبيراميدز بداية من الموسم المقبل.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مضيفه إنبي يوم الثلاثاء في الدوري.