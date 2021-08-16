الزمالك: لن تُخصم نقاط بسبب مستحقات على النادي

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 13:40

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الزمالك

شدد حسام المندوه عضو لجنة إدارة الزمالك أن فريق الكرة غير مهدد بخصم نقاط من رصيده في الدوري المصري الممتاز بسبب مستحقات على النادي.

وقال المندوه عبر قناة أون تايم سبورتس:"ما تردد عن إمكانية خصم نقاط من الفريق بسبب مستحقات على النادي غير صحيح".

وأضاف "اتفقنا مع اللاعبين والجهاز الفني على مكافآت الفوز بالدوري وطمأننا الجميع بشأن المستحقات المتأخرة".

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ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف وحامل اللقب.

ويستضيف الزمالك فريق وادي دجلة يوم الثلاثاء في الجولة 31.

وإذا فاز الزمالك بمبارياته الأربع المتبقية في البطولة سيتوج باللقب.

وبعد دجلة، سيلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي.

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