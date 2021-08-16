ظهور طيب للجدد ورسالة برايثوايت في ملامح انتصار برشلونة على سوسييداد

كان 22 ألفا حاضرين في ملعب كامب نو ينتظرون بشغف بداية رحلة فريقهم في مرحلة ما بعد أسطورة النادي، ليونيل ميسي.

وكان برشلونة في الموعد بأداء طيب وانتصار هام بنتيجة 4-2 في مستهل مشواره في الدوري الإسباني.

الحياة بعد ليونيل ميسي في المدينة الكاتالونية لن تكون سهلة على الإطلاق، سيظل الأرجنتيني في قلوب عشاق بلاوجرانا الذين هتفوا له في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول يوم الأحد ضد ريال سوسييداد.

هذه الهتافات تكررت في الدقيقة 10 من الشوط الثاني لكن مقابلها هتف حاضرون "بارسا بارسا"، في إشارة إلى أن النادي هو الأهم الآن بعد سفر ميسي للعاصمة الفرنسية.

أين أنت يا إسحاق؟

إلى أن دخل جون باوتيستا ملعب المباراة ليزعج دفاع برشلونة في الدقيقة 81، كان ريال سوسييداد بلا أنياب هجومية تماما في ظل غياب نجمه أليكسندر إسحاق.

عانى الفريق الباسكي من الوصول لمرمى نيتو، ومع دخول باوتيستا كان رفاق جيرار بيكيه متقدمين بثلاثة أهداف.

استطاع سوسييداد تذليل الفارق بهدفين بعدما ظن برشلونة أن اللقاء انتهى، لكن بعد فوات الأوان.

video:1 The perfect start for @FCBarcelona. 🔥@3GerardPique, @MartinBraith and @SergiRoberto10 were on target in a thrilling 4-2 win over Real Sociedad!



🍿 #LaLigaTV pic.twitter.com/lAo77sdieM — LaLigaTV (@LaLigaTV) August 15, 2021

رسالة برايثوايت

رغم وجود سيرخيو أجويرو وأنسو فاتي وأنتوان جريزمان وممفيس ديباي ومارتن برايثوايت، إلا أن رونالد كومان مدرب برشلونة لم يخف رغبته في انتداب مهاجم جديد.

وذلك بالتوازي مع تقارير قالت إن برايثوايت اقترب من الرحيل.

لكن الدنماركي رد في الملعب بأداء رائع، كلله بتسجيل هدفين وإرسال تمريرة حاسمة، لم يدخر جهدا لتقديم المساندة الدفاعية، وكأنه يقول سيخسر برشلونة إذا فرط في.

رغم أن مواجهة سوسييداد ليست الاختبار الصعب الذي يكشف مدى جودة انتدابات برشلونة الجديدة، إلا أن الثنائي المنضم حديثا، إريك جارسيا وديباي، ظهر بشكل طيب.

في غياب كليمون لونجلي المصاب، أخذ جارسيا مكانه بجوار بيكيه في دفاع برشلونة، وظهر بشكل جيد.

ومثله ديباي الذي مهد لافتتاح برشلونة النتيجة برأسية بيكيه في الدقيقة 19.

وإجمالا ظهر برشلونة بحلة جيدة على الصعيد الهجومي، كان تحوله سريعا من الدفاع إلى البحث عن مرمى سوسييداد.

أسلوب هجومي مباشر مكن رجال كومان من إسقاط سوسييداد وانتزاع أول 3 نقاط في الدوري.