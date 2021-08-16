أيام حاسمة في مصير مبابي الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 12:06 كتب : أحمد أباظة كيليان مبابي - باريس سان جيرمان وبرشلونة كيليان مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان ليونيل ميسي ميركاتو نرشح لكم أخر الأخبار لابورتا مهاجما بارتوميو: مليء بالأكاذيب.. أنذروه بشأن ارتفاع الرواتب فكان الرد زيادتها 4 دقيقة | الدوري الإسباني جوارديولا: لم نتحل بالدقة الكافية أمام توتنام 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي ظهور طيب للجدد ورسالة برايثوايت في ملامح انتصار برشلونة على سوسييداد ساعة | تحليل في الجول أيام حاسمة في مصير مبابي ساعة | ميركاتو برونو: بوجبا يمكنه صناعة 5 أو 6 أهداف كل مباراة ساعة | الدوري الإنجليزي مع اقترابهما من الأهلي وبركان.. سيمبا يعلن بيع ميكيسيون وتشاما 2 ساعة | إفريقيا جيريمي: لا أفضل مواجهة مصر مبكرا في كأس إفريقيا.. وهذا هو الفارق بين صلاح وميسي 2 ساعة | إفريقيا سكاي: لوكاكو جاهز لـ أرسنال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. لابورتا مهاجما بارتوميو: مليء بالأكاذيب.. أنذروه بشأن ارتفاع الرواتب فكان الرد زيادتها جيريمي: لا أفضل مواجهة مصر مبكرا في كأس إفريقيا.. وهذا هو الفارق بين صلاح وميسي في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية مع اقترابهما من الأهلي وبركان.. سيمبا يعلن بيع ميكيسيون وتشاما أيام حاسمة في مصير مبابي الأكثر مشاهدة 1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح أمس اليوم غدا الدوري المصري 2 الإنتاج الحربي 1 مصر للمقاصة انتهت الدوري الإنجليزي 1 توتنام هوتسبر 0 مانشستر سيتي انتهت الدوري الإسباني 4 برشلونة 2 ريال سوسيداد انتهت الدوري الإسباني 1 سيلتا فيجو 2 أتليتكو مدريد انتهت الدوري الإسباني 3 إشبيلية 0 رايو فايكانو انتهت الدوري المصري - الجونة - بيراميدز لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - المصري - سموحة لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - أسـوان - المقاولون العرب لم تبدأ 19:00 الدوري الإسباني - فياريال - غرناطة لم تبدأ 20:00 الدوري الإسباني - إلتشي - أتليتك بلباو لم تبدأ 22:00 الدوري المصري - طلائع الجيش - الأهلي لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - الزمالك - وادي دجلة لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - إنبـي - الإسماعيلي لم تبدأ 19:00 كأس السوبر الألماني - بوروسيا دورتموند - بايرن ميونيخ لم تبدأ 20:30 قد ينال إعجابك