مواعيد مباريات الإثنين 16 أغسطس 2021.. المصري يتحدى سموحة ولقاء مصيري لـ أسوان
الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 10:02
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم الإثنين مباريات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز ويلعب المصري ضد سموحة الساعة 9 مساء وتنقل أون تايم سبورتس 2 المباراة.
وفي السابعة مساء وعلى أون تايم سبورتس 1 يستضيف الجونة فريق بيراميدز.
وفي السابعة أيضا وعلى أون تايم سبورتس 3 يخوض أسوان مباراة مصيرية ضد ضيفه المقاولون العرب يحتاج فيها الأول للفوز أملا في البقاء في الدوري.
نرشح لكم
أخر الأخبار
سكاي: لوكاكو جاهز لـ أرسنال 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي