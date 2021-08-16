مواعيد مباريات الإثنين 16 أغسطس 2021.. المصري يتحدى سموحة ولقاء مصيري لـ أسوان

تنطلق اليوم الإثنين مباريات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز ويلعب المصري ضد سموحة الساعة 9 مساء وتنقل أون تايم سبورتس 2 المباراة.

وفي السابعة مساء وعلى أون تايم سبورتس 1 يستضيف الجونة فريق بيراميدز.

وفي السابعة أيضا وعلى أون تايم سبورتس 3 يخوض أسوان مباراة مصيرية ضد ضيفه المقاولون العرب يحتاج فيها الأول للفوز أملا في البقاء في الدوري.

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