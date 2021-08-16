ألبا غاضبا من شائعات راتبه: اسألوا لابورتا.. لقد سئمت هذه الأكاذيب‎‎

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 00:58

كتب : أحمد أباظة

جوردي ألبا - برشلونة

أبدى جوردي ألبا ظهير برشلونة وقائد الفريق الرابع غضبه من الاتهامات الموجهة ضده بشأن رفضه لتخفيض راتبه، والتسبب برحيل نجم الفريق والقائد الأول السابق ليونيل ميسي.

وطلب ألبا الظهور أمام الإعلام لتوضيح بعض الأمور الخاطئة التي يتم تناقلها مؤخرا، تحديدا اتهامه بتعطيل مفاوضات تخفيض راتبه لمساعدة النادي على تخطي وضعه الاقتصادي الحالي.

وقال ألبا في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية:"أخباري كانت تصدر حتى قبل انطلاق اليورو. لا أحد قال لي أي شيء لأسبوعين أو لشهر".

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وأضاف "قراري دائما كان مساعدة النادي بأي طريقة كانت. لقد كنت هنا لعشر سنوات مع الفريق الأول وقبلهم 8 مع الناشئين. طالما أني قادر على ذلك سأساعد النادي في أي وقت".

Barcelona's Jordi Alba admits cup final worries

وأوضح "من الطبيعي للناس أن يصدقوا ما يقال، أنا لا يمكنني التحكم في ذلك، لهذا أقف الآن وأقول ما أقوله. سيكون من الجيد أن تسألوا الرئيس (خوان لابورتا)، أفترض أنه سيتحدث وسيقول الحقيقة. في البداية كنت عرضة للهجوم والآن جميعنا عرضة له، ولا يجب أن يكون هناك شك حول أمر كهذا".

وتابع ألبا "هذه الأكاذيب تؤلمني. لقد أظهرت الكثير مع برشلونة. لا يمكنني التحكم في كيفية تفكير الناس، ولكن الكثير من الأمور غير المرضية حدثت وكان يجب أن أقف الآن".

وواصل الظهير الأيسر "لقد منحت كل شيء لهذه اللعبة. لا أحد يمكنه التشكيك في التزامي. أنا دائما شخص مباشر، ودائما ما أقول الحقيقة. لقد سئمت كل هذا الكذب. أنا لا أصادف الكثير من هؤلاء الأشخاص في عمر العشرين، ولكني أعاني لأجل عائلتي التي تسمع أشياء مؤلمة".

أما عن سير المفاوضات لتخفيض الراتب قال ألبا:"المحامون والممثلون المكلفون بذلك نيابة عني في محادثات مستمرة مع النادي. الالتزام والرغبة في مساعدة النادي أمور موجودة منذ البداية".

وعن عودة الجماهير إلى كامب نو أخيرا، اختتم الظهير "الجماهير دائما ما تدعمني وتدعم الآخرين ولكن لا يمكننا السيطرة عليها. هذه هي الحقيقة، وفي كل الأحوال أنا سعيد بوجودهم معنا من جديد. لقد افتقدناهم كثيرا بعد فترة معقدة للغاية استمرت لعام ونصف".

يذكر أن برشلونة افتتح مشواره في الليجا بالفوز على ريال سوسييداد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

برشلونة الدوري الإسباني جوردي ألبا
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