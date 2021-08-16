برايثوايت بعد الهدفين: هذا ما كنت أعمل لأجله.. إنه تطوري في العمل

أبدى مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة سعادته عقب تسجيله لهدفين في أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد للدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز البلوجرانا على ريال سوسييداد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

مارتن برايثوايت النادي : برشلونة برشلونة

وقال برايثوايت عقب المباراة:"لدي شعور عظيم في الوقت الحالي. لقد سجلتين هدفين وفزنا بالمباراة ودافعت كثيرا أيضا".

وأضاف "بالإضافة إلى كل ذلك كان الجمهور في الملعب. كان هذا مهما للغاية لأن الجماهير تتوقع منا الكثير وقمنا بعمل جيد ونحن نواصل التحسن".

وكان برايثوايت سجل الهدف الثاني في الدقيقة 45+2 بعد عرضية من فرينكي دي يونج، كما سجل الثالث في الدقيقة 59.

ليس هذا وحسب، بل صنع المهاجم الدنماركي رابع أهداف الفريق الكتالوني في الدقيقة 91، بتمريرة حاسمة إلى سيرجي روبرتو وضعته أمام المرمى الخالي.

وتابع برايثوايت "أنا سعيد بالهدفين والتمريرة الحاسمة أيضا، يمكن تخيل ذلك إنه تطوري في عملي، إنه ما كنت أعمل لأجله طوال الأسبوع".

واختتم "لقد كان صيفا جيدا واستعدت ثقتي بنفسي وشعوري جيد للغاية في الوقت الحالي، وسأواصل التحسن طوال الموسم".

وانضم برايثوايت إلى برشلونة في فبراير 2020 كصفقة اضطرارية بعد إصابة لويس سواريز، كما بلغ نصف نهائي يورو 2020 مع منتخب الدنمارك قبل المغادرة على يد إنجلترا.