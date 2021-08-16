كومان: أطالب الجماهير بالثقة.. وسنقاتل على الفوز بكل مباراة‎‎

شدد رونالد كومان مدرب برشلونة على أهمية الفوز الأول في مستهل مشوار الدوري الإسباني، والذي حققه الفريق الكتالوني على حساب ريال سوسييداد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال كومان عقب المباراة:"كان من المهم أن نبدأ بفوز بعد كل ما حدث، وأن نفوز بإظهار السلوك الصحيح وفرض لعبنا".

وأضاف "ربما مررنا ببعض المصاعب في النهاية ولكن أعتقد أننا نستحق هذا الانتصار. أول نصف ساعة كانت مذهلة".

وعن عودة الجماهير قال المدرب الهولندي:"هذا شيء نستمتع به. حتى وإن كانوا 20 ألف متفرج فقط، كنا نشعر أنهم أكثر".

وتابع "نحن نحتاج إلى ذلك وسيساعدنا كثيرا. يجب أن نكون أقوياء على ملعبنا. بالنسبة لي كان هذا أمرا رائعا بكل الطرق، وأقول للجماهير أن يثقوا بي. نحن سنحافظ على هذا السلوك طوال العام وسنحاول الفوز".

وشهدت المباراة بداية اثنين من تعاقدات برشلونة في التشكيل الأساسي هما المهاجم الهولندي ممفيس ديباي وقلب الدفاع إريك جارسيا، فيما أتى الظهير إيمرسون رويال كبديل في الدقيقة 71 على حساب سيرجينو ديست.

ربما كنا لنرى كل صفقات برشلونة الجديدة في الملعب الليلة، لولا إصابة سيرخيو أجويرو التي ستضطره للغياب عن الملاعب حتى نوفمبر.

وقال كومان عن مردود الصفقات الجديدة اليوم:"إريك كان جيدا للغاية في الدفاع. لقد كنا بأفضل حال على صعيد التمركز والسرعة والثبات. ممفيس أيضا قدم عملا رائعا، بتمريرة حاسمة رائعة في الهدف الأول".

وأوضح"لقد كان (ديباي) تحت رقابة كبيرة من لاعبي ريال سوسييداد، ورغم ذلك لعب بشكل جيد للغاية وكان يستحق تسجيل هدف على الأرجح".

ويلعب برشلونة موسمه الأول بدون نجمه الرئيسي ليونيل ميسي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان، وكانت هذه أول مباراة رسمية بدون وجوده كلاعب على ذمة الفريق الأول للبلوجرانا منذ 2004.

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