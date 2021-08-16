نائب رئيس الزمالك: المنافسة على الدوري لن تنتهي الآن.. وموعد حسم تجديد بنشرقي

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 00:00

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي يحتفل بهدفه مع الزمالك ضد الإسماعيلي

شدد محمد الإتربي نائب رئيس نادي الزمالك على أن كل اللاعبين في قمة تركيزهم لحسم لقب الدوري في الأسابيع القادمة مشيرا إلى أن الإدارة ستعمل على التجديد لأشرف بنشرقي بعد نهاية المسابقة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي مع بقاء 4 مباريات على نهاية المسابقة.

وقال محمد الإتربي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كل اللاعبين لديهم روح وإصرار كبير على الفوز في الأربع مباريات المتبقية، الكرة أصبحت في ملعب الزمالك الآن بعدما كانت في ملعب الأهلي".

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وأضاف "المنافسة موجودة ولا يستطيع أحد ان يتحدث عن انتهائها الآن ولكن فرص الزمالك أكبر لأنه متقدم بنطقتين".

وواصل "سنلعب أمام بعض الفرق المهددة بالهبوط وبالتالي فالمباريات ستكون صعبة، الأهلي سيواجه أندية حسمت موقفها في الكونفدرالية ونادي واحد ينافس على الهبوط في الجولة الأخيرة ولكن حتى الفرق التي حسمت موقفها في الدوري ستحب إثبات نفسها".

وعن التجديد لأشرف بنشرقي، قال: "إنه لاعب محوري ومهم جدا لنا، نسير في إجراءات تجديده مع بقاء عام في عقده، نرغب في أن نجدد تعاقده مثلما حدث مع الونش وسيف الدين الجزيري وباقي اللاعبين. سيتم التجديد له بعد نهاية الأربع مباريات المتبقية في الدوري. هدفنا أن يحافظ كل اللاعبين على تركيزهم للنهاية وبعدها سنبدأ في العمل على تجديد اللاعبين والصفقات والأمور تسير بشكل جيد الآن".

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ31 للدوري المصري.

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