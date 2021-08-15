مدرب إنبي: هدفنا دائما تصعيد الناشئين.. وهذه حقيقة عرض بيراميدز لضم محمود جاد

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 23:40

كتب : FilGoal

حلمي طولان - إنبي - الزمالك

أوضح حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي عدم وجود عرض من بيراميدز للتعاقد مع حارسه محمود جاد.

وخسر إنبي من الأهلي بهدفين مقابل لا رد ضمن مباريات الأسبوع الـ30 للدوري المصري الممتاز.

وقال حلمي طولان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كان هدف الأهلي الأول أمس مفاجئا لنا وله تأثير كبير خصوصا مع وجود 5 ناشئين في الملعب من مواليد 1999و2001. كنت مشفقا عليهم ولكن كان هناك العديد من الغيابات".

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وأضاف "سبب غياب محمود جاد عن المشاركة في المباريات ليس عرض بيراميدز فلا يوجد عرض من الأساس واللاعب جدد لخمسة مواسم قبل السفر لأولمبياد طوكيو، السبب هو زيادة 6.5 كيلو جرام في وزن الحارس وبالتالي فلا يمكن أن يشارك. يبذل الكثير من الجهد والآن ينقصه كيلو ونصف عن العودة".

وتابع "اللاعبون الصغار يكتسبون خبرات في مباريات مثل هذه وهو ما يسعدني كثيرا. إذا نظرت لقائمة الناشئين ستجد 8 لاعبين ناشئين و4-5 لاعبين من فريق 2001 و2003 تحت السن".

وأتم "هدفنا هو دائما تصعيد المواهب وتكوين فريق قوي مع اللاعبين من الخارج وهو ما نحاول فعله دائما وسنحاول الاستمرار في المستقبل".

حلمي طولان الدوري المصري إنبي
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