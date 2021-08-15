أشرف صبحي: نستهدف 10 ميداليات في أولمبياد باريس.. ونسعى لإنهاء ظاهرة التعصب

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن خطة مصر للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024.

وقال صبحي عبر قناة صدى البلد: "نستهدف حصول مصر على 10 ميداليات خلال أولمبياد باريس 2024 من بينها 4 ذهبيات".

وأضاف "سنبدأ الإعداد للمشاركة في أولمبياد باريس في شهر نوفمبر المقبل".

وأكمل "النتائج التي حققتها بعثة مصر في أولمبياد طوكيو أفضل نسبيا من المتوقع، ولكن طموحنا أكبر في أولمبياد باريس".

وانتقل للحديث عن ظاهرة التعصب الكروي قائلا: "الدولة تتدخل في الوقت المناسب لإيقاف ظاهرة التعصب بين جماهير كرة القدم".

وأتم تصريحاته "ظاهرة التعصب موجودة منذ سنوات طويلة وزادت أكثر بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، وفي قانون الرياضة الجديد سنعمل أكثر لسن قوانين لإنهاء مثل هذه الظواهر".