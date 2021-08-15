عصر ما بعد ميسي.. برشلونة يفتتح الموسم برباعية أمام سوسيداد

رحل ليونيل ميسي ويبقى برشلونة. شعارهم "أكثر من مجرد نادِ" وبرشونة أكثر من مجرد ليونيل ميسي أيضا، واليوم كانت بداية العهد الجديد بانتصار أول بعد رحيل ليو.

فاز برشلونة على ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني.

سجل أهداف برشلونة كل من جيرارد بيكيه ومارتن بريثوايت، بينما سجل خولين لوبيتي وميكيل أويارزابال أهداف سوسيداد.

التشكيل:

بدأ برشلونة المباراة بنيتو في حراسة المرمى وجيرارد بيكيه في خط الدفاع، بينما قاد ممفيس ديباي وجريزمان خط الهجوم.

بدون راحة، بيدري يبدأ أساسيا مع برشلونة أمام سوسيداد🚨 وديباي يقود الهجوم رفقة جريزمان وبرايثوايت👀 pic.twitter.com/zHeMSTFXXb — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 15, 2021

أحداث المباراة

بدأ برشلونة المباراة بالهجوم منذ الدقيقة الأولى، وجاء التهديد الأول على مرمى سوسيداد من أقدام بريثوايت الذي سدد ولكن تصدى الحارس على مرتين.

وشهدت الدقيقة العاشرة هتاف الجماهير في مدرجات ملعب كامب نو بشكل موحد لليونيل ميسي.

وفي الدقيقة الـ 19 سجل جيرارد بيكيه الهدف الأول لبرشلونة برأسية، بعد ركلة حرة نفذها ديباي.

هدف هو الأول لـ برشلونة هذا الموسم، والأول في عهد ما بعد ليونيل ميسي، وكان من الإنصاف أن يٌكتب لـ جيرارد بيكيه بعدما قلل راتبه ليستطيع النادي تسجيل صفقاته الجديدة في قائمته.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة سجل بريثوايت الهدف الثاني لبرشلونة برأسية أخرى، بعد عرضية من فرانكي دي يونج.

وفي الشوط الثاني لم يختلف حال المباراة، بل زادت فرص برشلونة لمحاولة تسجيل المزيد من الأهداف.

وألغى الحكم هدف لأنتوان جريزمان بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط لوجوده في حالة تسلل.

وبعد ثلاث دقائق فقط أهدر جوردي ألبا انفرادا من نصف الملعب انتهى بتسديدة خارج المرمى.

وفي الدقيقة الـ 59 عاد بريثوايت للتسجيل، ليحرز الهدف الثالث من متابعة لتسديدة ألبا التي تصدى لها الحارس ريميرو.

وقلص البديل لوبيتي الفارق لمصلحة سوسيداد في الدقيقة الـ 82 بعدما انفرد بالمرمى على إثر تمريرة بيرانتكيشا وسدد في الزاوية البعيدة للحارس نيتو.

وفي الدقيقة الـ 85 أشعل ميكيل أويارزابال المباراة بتسجيله للهدف الثاني لسوسيداد من ركلة حرة نفذها بشكل رائع.

ولكن هدف سوسيداد لم يكن كافيا للعودة للمباراة، إذ سجل البديل سيرجي روبيرتو الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة الـ 91 بعد انطلاقه رائعة وعرضية من بريثوايت.

لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بالنقاط الثلاث الأولى في عهد ما بعد ميسي وليتساولى الفريق مع ريال مدريد وأتليتيكو مدريد في النقاط منذ الجولة الأولى من الدوري الإسباني.