مران الزمالك - راحة لـ عبد الشافي والونش.. وتألق شيكابالا في التقسيمة

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 21:30

كتب : إبراهيم رمضان

الإسماعيلي - الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وطالب المدير الفني للزمالك، اللاعبين بغلق صفحة مباراة الإسماعيلي بشكل نهائي والتركيز فقط على مواجهة وادي دجلة مؤكدا على صعوبة وأهمية اللقاء في مشوار المنافسة على الدوري.

كارتيرون جلس بعد ذلك بشكل منفرد مع يوسف أوباما وقام بمنحه بعد النصائح والتعليمات الفنية لتنفيذها أمام وادي دجلة.

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وخضع لاعبو الفريق لمجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق المران وقام فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق بالإشراف على الفقرة التأهيلية للاعبين والتي أقيمت بمجمع الصالات بالنادي.

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واطمأن كارتيرون على حالة المصابين وجميع اللاعبين في ظل ضغط المباريات المستمر في بطولة الدوري من خلال جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

كارتيرون منح الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي راحة لمدة يومين مع عدم المشاركة أمام وادي دجلة بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

وغاب المغربي حميد أحداد عن تدريبات الفريق بعد تعرضه لنزلة معوية فضل بعدها الجهاز الطبي عدم إشراكه في المران.

المدرب الفرنسي عقد جلسة سريعة مع جهازه المعاون على هامش المران لمناقشة بعض الأفكار الخططية المراد تنفيذها في الفترة المقبلة.

وعلى هامش المران، أقيمت تقسيمة بين اللاعبين في جزء من الملعب شهدت تألق محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومروان حمدي وأسامة فيصل.

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وخضع لاعبو الفريق الذين شاركوا بشكل أساسي أمام الإسماعيلي لبعض التدريبات التأهيلية الخفيفة على هامش المران وفضل الجهاز الفني ذلك لتجنب الإرهاق.

على الجانب الآخر، الغائبون عن مباراة الإسماعيلي خضعوا لتدريبات بدنية قوية حيث وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام، والثانية تحت إشراف أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وخضعت كل مجموعة لفقرة بدنية شاقة ثم فقرة فنية سريعة شهدت التركيز على التسليم والتسلم تحت ضغط.

عبد الله جمعة واصل برنامجه التأهيلي على هامش المران، وخاض مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم بالنادي بعد تعرضه لتمزق في الرباط الداخلي للركبة.

ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري الممتاز.

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