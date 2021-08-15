مدرب توتنام: من الصعب اللعب ضد مانشستر سيتي.. وهذه حقيقة غياب كين‎‎

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 20:39

كتب : أحمد أباظة

نونو سانتو توتنام

أبدى نونو إسبيريتو سانتو مدرب توتنام هوتسبر الإنجليزي سعادته عقب الفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد في ختام منافسات الجولة الأولى للـ دوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سانتو في تصريحاته لشبكة "بي بي سي" عقب المباراة:"كان هذا رائعا. لقد كان يوما جيدا. عمل رائع من اللاعبين، لقد بذلوا كل جهدهم بالمساحات التي قاموا بتغطيتها والتوازن والقتال".

وأضاف "الطريق لا يزال طويلا ولكنهم فعلوا كل شيء بصورة جيدة حتى الآن. لقد كان عملا رائعا من الفريق".

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وأوضح "في كل بداية هناك ديناميكية جديدة. نحن نعرف بعضنا البعض بصورة أفضل في كل مرة، والأمر كله يتمحور حول خلق الطاقة الجيدة بيننا لمواصلة التقدم إلى الأمام، هناك دائما أشياء جديدة وأشياء يجب أن نحسنها".

وعن أداء المدافع الشاب جافيت تانجانجا قال:"لقد كان جيدا، ولكن ليس وحده، الفريق بأكمله كان جيدا بداية من الأمام. نحن ندافع من خطنا الأمامي حتى يترابط الجميع".

أما عن عودة الجماهير قال المدرب:"إنه شيء مذهل ويغير كل شيء. قبل شهرين أو ثلاثة كان هناك شيئا مفقودا، المباريات كانت جيدة ولكن كل شيء يدور حول الجماهير، إنها حافة اللعبة التي يحتاج إليها اللاعبون".

وفي تصريحات أخرى لـ"سكاي سبورتس" واصل مدرب توتنام "لقد كانت مباراة كبيرة على صعيد التنظيم، والثلاثي الهجومي عمل بقوة لإغلاق الثغرات. من الصعب اللعب ضد مانشستر سيتي خصوصا بطريقة بنائهم للعب، الأمر يتطلب الكثير من الالتزام".

وأخيرا عن قصة هاري كين الذي غاب عن مباراة اليوم اختتم سانتو "هاري كين هو أحد أفضل اللاعبين في العالم ونحن سعداء الحظ بوجوده. يجب أن يستعد ويعود لمساعدة الفريق، ولا يزال يجب علينا الذهاب إلى البرتغال أولا ثم نفكر في مواجهة وولفرهامبتون".

وولفرهامبتون هو فريق نونو سانتو السابق وهو خصم توتنام القادم في البريميرليج، ولكن أولا عليهم مواجهة باكوس دي فيريرا في البطولة القارية المستحدثة "دوري المؤتمر الأوروبي".

توتنام الدوري الإنجليزي نونو سانتو
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