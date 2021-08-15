في مباراة الـ11 بطاقة.. أتليتكو يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بفوز مثير على سيلتا فيجو

تغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بالاديوس" ضمن منافسات الأسبوع الأول للدوري الإسباني.

وبدأ أتلتيكو مباراته في غياب المدافع البرازيلي فيليبي والنجم البرتغالي جواو فيليكس للإصابة، فيما بقي صفقة الصيف الأرجنتيني رودريجو دي بول على مقاعد البدلاء، رفقة النجم الأوروجوياني لويس سواريز والظهير الإنجليزي كيران تريبيير ونظيره البرازيلي رينان لودي، وجميعهم عائدين مؤخرا من البطولات الدولية.

وكالعادة شهدت المباراة تحفظا واضحا في شوطها الأول، إلا أن الأتلتي خرج منه بما يريده في الدقيقة 23، حين سجل أنخيل كوريا هدفه الأول بتسديدة في أعلى الزاوية اليمنى، بعد تمريرة من الفرنسي توماس ليمار.

لاعبو سيلتا فيجو طالبوا بركلة جزاء مع الدقيقة 55 ولكن الحكم خوسيه لويس مونتيرو أمر باستمرار اللعب، قبل أن يعيده حكام تقنية الفيديو لمراجعة اللقطة ويتم احتسابها، ويتلقى ماركوس يورينتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد بطاقة صفراء بسببها.

وفي الدقيقة 59 بعد هذا الجدل، سدد إياجو أسباس ركلة الجزاء بعد أن توقف لثانية مغافلا الحارس يان أوبلاك ليضع الكرة في الزاوية اليسرى على الأرض، معيدا التعادل إلى المباراة.

التغيير الأول لـ سلتا فيجو جاء مع الدقيقة 62 بنزول نوليتو بدلا من فرانكو سيرفي، ولكن في الدقيقة 64 تلقى كوريا تمريرة ساؤول نيجويز على حدود منطقة الجزاء ليطلق تسديدته ويسجل هدفه الشخصي الثاني وهدف فوز فريقه باللقاء.

بدأت تغييرات الروخيبلانكوس عقب هذا الهدف بنزول لويس سواريز بدلا من كوريا، ثم كيران تريبيير ورودريجو دي بول بدلا من كوكي وتوماس ليمار.

ترك ماركوس يورينتي مكانه مع الدقيقة 82 وحل رينان لودي بدلا منه، ومع دخول المباراة لما بعد الدقيقة 90 ارتفعت وتيرة العنف والمشاحنات، بإنذار خوسيه فونتان من سيلتا فيجو، ثم يانيك كاراسكو في الدقيقة 92 من أتلتيكو، ثم أسباس في الدقيقة 95، قبل طرد ماريو هيرموسو وهوجو مالو من الفريقين دفعة واحدة في نفس التوقيت.

وشهد اللقاء 11 بطاقة ملونة، كان لأتليتكو مدريد خمس بطاقات صفراء وواحدة حمراء مقابل 4 بطاقات صفراء لسيلتا فيجو وبطاقة حمراء أيضا.

مباراة أسدل ستارها بعد 11 دقيقة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليضع أتلتيكو مدريد نفسه مع ريال مدريد وفالنسيا في مصاف الفرق الفائزة في هذه الجولة، والتي شهدت 3 تعادلات حتى الآن، في مستهل مشوار الدفاع عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي.

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