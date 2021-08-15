تشكيل برشلونة – الظهور الرسمي الأول لديباي.. وبيدري لا يعرف الراحة أمام سوسيداد

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 19:15

كتب : أحمد أباظة

برشلونة - يوفنتوس

أعلن رونالد كومان مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسييداد في أولى مباريات الفريق ضمن منافسات الموسم الجديد للدوري الإسباني.

وشهد التشكيل استمرار مشاركات بيدري للموسم الثاني على التوالي، والذي خاض موسما مرهقا للغاية، حيث ترك برشلونة بنهاية الموسم الماضي وشارك مع منتخب إسبانيا في يورو 2020 إلى نصف النهائي، ثم اتجه إلى المنتخب الأولمبي في اليابان والذي خسر معه النهائي.

أيضاً من صفقات برشلونة الجديدة ظهر الهولندي ممفيس ديباي الوافد من أولمبيك ليون الفرنسي، كما يشارك المدافع إريك جارسيا الوافد مجانا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

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ويغيب عن البلوجرانا كل من سيرخيو أجويرو صفقة الصيف من سيتي أيضا، والجناحين عثمان ديمبلي وأنسو فاتي، والمدافع أوسكار مينجويزا بالإضافة إلى الحارس مارك أندريه تير شتيجن.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: سيرجينو ديست – إريك جارسيا – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت – ممفيس ديباي

يذكر أن برشلونة يخوض مباراته الرسمية الأولى بعد رحيل أسطورته ليونيل ميسي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

برشلونة الدوري الإسباني. ريال سوسيداد
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