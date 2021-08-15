المصري لـ في الجول: نسابق الزمن لحسم القائمة الإفريقية.. وغموض موقف عمر كمال

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 19:01

كتب : أيمن عيد

عمر كمال عبد الواحد يسجل ويحتفل بهدف المصري في المقاولون العرب

يسابق النادي المصري الزمن لحسم أمر قائمته الإفريقية قبل غلق موعد القيد والمقرر له منتصف ليل اليوم.

المصري يتواجد في الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري المصري وقت إرسال الأسماء المشاركة في المسابقات الإفريقية 12 أغسطس الماضي.

وقال مصدر في إدارة النادي المصرى لـFilGoal.com: "نسعى للاستقرار على قائمة الفريق الإفريقية قبل غلق القيد منتصف ليل اليوم الأحد".

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وأضاف "عدنان حلبية عقد جلسة مع عمر كمال عبد الواحد مساء أمس السبت، لحسم تجديد التعاقد ولكن لم يحدث جديد، بنسبة كبيرة لن يتم قيد اللاعب ولكننا نسابق الزمن لتقريب وجهات النظر قبل منتصف الليل".

وتابع "الاتصالات مستمرة مع الجهاز الفني للاستقرار على القائمة، ندرس موقف قيد اللاعبين الأجانب بعد تمرد سعيدو سينبوريه واستبعاد أوستن أوموتو بالإضافة إلى موقف كريم العراقي وحراسة المرمى".

القائمة الإفريقية التي سيتم إرسالها اليوم سيلعب بها الفريق أول مباراتين في الكونفدرالية الإفريقية ثم سيكون من حق النادي إضافة لاعبين آخرين بعد التعاقد مع الصفقات الجديد.

ويمتلك المصري في مركز حراسة المرمى الثنائي أحمد دعدور، الذي يتبقى عام في إعارته، وأحمد مسعود الذي لم يتحدد مصيره من الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل حتى الآن.

المصري الكونفدرالية الإفريقية الدوري المصري
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