اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات آخر جولتين في الدوري

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 18:36

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات آخر جولتين من عمر الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي قبل أربعة أسابيع على النهاية.

وجاءت مواعيد مباريات آخر جولتين كالتالي:

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-الجولة 33

*يوم 23 أغسطس

الإسماعيلي وطلائع الجيش (الساعة السابعة)، ووادي دجلة وسيراميكا كليوباترا (الساعة السابعة)، والمصري وإنبي (الساعة التاسعة).

*يوم 24 أغسطس

الجونة والأهلي (الساعة التاسعة)، والزمالك والإنتاج الحربي (الساعة التاسعة)، والاتحاد والبنك الأهلي (الساعة السابعة)، وأسوان وسموحة(الساعة السابعة).

*يوم 25 أغسطس

غزل المحلة والمقاولون العرب (الساعة السابعة)، ومصر المقاصة وبيراميدز (الساعة التاسعة).

-الجولة 34

*يوم 26 أغسطس

طلائع الجيش والمصري (الساعة التاسعة).

*يوم 27 أغسطس

الأهلي وأسوان (الساعة التاسعة)، والبنك الأهلي والزمالك (الساعة التاسعة).

وأضاف اتحاد الكرة في إعلانه أن باقي مباريات الجولة 34 ستستكمل لاحقا.

الأهلي الزمالك في الدوري الدوري المصري
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