الأهلي: الشحات جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية

قال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات ‏لاعب الفريق، جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية غدًا الاثنين بصورة طبيعية، بعد ‏شكوى اللاعب من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وأدى الشحات جلسة استشفائية اليوم الأحد، واطمئن الجهاز الطبي على حالته وتاكد من جاهزيته ‏للتواجد في التدريبات.‏

وشارك حسين الشحات في مباراة الفريق التي أقيمت أمس أمام إنبي، التي فاز بها الأهلي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 30 في بطولة الدوري الممتاز.‏

ومنح الجهاز الفني الفريق راحة اليوم الأحد من التدريبات، فيما يتوجه غدا إلى السويس للدخول في ‏معسكر، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش التي تقام مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة ‏‏31 في بطولة الدوري.‏

الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، وذلك قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.