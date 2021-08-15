الأهلي: الشحات جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية
الأحد، 15 أغسطس 2021 - 17:59
كتب : حسام نور الدين
قال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات لاعب الفريق، جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية غدًا الاثنين بصورة طبيعية، بعد شكوى اللاعب من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
وأدى الشحات جلسة استشفائية اليوم الأحد، واطمئن الجهاز الطبي على حالته وتاكد من جاهزيته للتواجد في التدريبات.
وشارك حسين الشحات في مباراة الفريق التي أقيمت أمس أمام إنبي، التي فاز بها الأهلي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 30 في بطولة الدوري الممتاز.
ومنح الجهاز الفني الفريق راحة اليوم الأحد من التدريبات، فيما يتوجه غدا إلى السويس للدخول في معسكر، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش التي تقام مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري.
الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، وذلك قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.