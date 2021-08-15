الأهلي: الشحات جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 17:59

كتب : حسام نور الدين

حسين الشحات الأهلي الإسماعيلي

قال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات ‏لاعب الفريق، جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية غدًا الاثنين بصورة طبيعية، بعد ‏شكوى اللاعب من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وأدى الشحات جلسة استشفائية اليوم الأحد، واطمئن الجهاز الطبي على حالته وتاكد من جاهزيته ‏للتواجد في التدريبات.‏

وشارك حسين الشحات في مباراة الفريق التي أقيمت أمس أمام إنبي، التي فاز بها الأهلي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 30 في بطولة الدوري الممتاز.‏

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ومنح الجهاز الفني الفريق راحة اليوم الأحد من التدريبات، فيما يتوجه غدا إلى السويس للدخول في ‏معسكر، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش التي تقام مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة ‏‏31 في بطولة الدوري.‏

الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، وذلك قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

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