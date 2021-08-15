مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اليوم آخر موعد لإرسال قوائم الأندية المشاركة قاريا

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 16:20

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال إفريقيا

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم أن أمام الأندية المشاركة في بطولتي إفريقيا للأندية حتى الساعة 12 منتصف ليل الأحد لإرسال قوائم اللاعبين.

وسيشارك الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2021-2022 بينما تأهل المصري وبيراميدز إلى الكونفدرالية 2021-2022.

ورغم أن الموسم الجاري من الدوري المصري لا يزال مستمرا إلا أن الأندية الأربعة ملزمة بإرسال قوائم لاعبيها الآن.

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مما قد يحرمها من لاعبين، سينضمون أو يرحلون، من المشاركة في دور الـ32 بدوري الأبطال ودور الـ32 ودور الملحق في الكونفدرالية.

وتجري مباريات دور الـ32 في البطولتين في النصف الثاني من أكتوبر المقبل.

وسيلعب الأهلي، حامل لقب دوري الأبطال، ضد الحرس الوطني من النيجر أو لو ميساجيه المنتمي لبوروندي.

بينما سيواجه الزمالك فريق أرتا سولار الجيبوتي أو توسكر الكيني.

وفي الكونفدرالية سيلعب المصري ضد سلطات الموارد الأوغندي أو البن الإثيوبي.

بينما بيراميدز يواجه عزام التنزاني أو هورسيد الصومالي.

دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية الأهلي الزمالك بيراميدز المصري
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