خماسي محترف في قائمة منتخب مصر لمباراتي تصفيات المونديال

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 14:35

كتب : FilGoal

محمد النني ومحمد صلاح قبل مباراة النيجر

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل نهاية هذا الشهر.

ويستعد الفراعنة لمباراتي أنجولا والجابون ضمن أول جولتين من تصفيات كأس العالم 2022 مطلع الشهر المقبل.

وشملت القائمة 5 لاعبين هم: محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (أرسنال)، أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس)، مصطفي محمد (جالاتاسراي)، وأحمد حجازي (اتحاد جده).

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ويدرس الجهاز الفني للفراعنة موقف اللاعبين المحليين قبل إعلان القائمة المحلية عقب انتهاء مسابقة الدوري المصري أواخر هذا الشهر.

وينتظر منتخب مصر تأكيد مواعيد مباراتي أنجولا والجابون بتصفيات كأس العالم 2022.

ويبدأ الفراعنة مشوارهم في تصفيات كأس العالم شهر سبتمبر المقبل ضمن المجموعة التي تضم أيضا ليبيا.

وأوضح مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم لـFilGoal.com قائلا: "مباراة أنجولا بنسبة كبيرة يوم 3 سبتمبر وتقام على ملعب الدفاع الجوي في ظل إغلاق استاد القاهرة".

الفراعنة يواجهون بعدها الجابون في ليبرفيل، في انتظار الخطاب الرسمي من الكاف بالتأكيد.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن المنتخب المصري سيبدأ معسكره يوم 28 أغسطس حسب اتفاق حسام البدري المدير الفني مع اللجنة الثلاثية.

البدري سيبدأ المعسكر بتواجد اللاعبين المحليين فقط على أن ينضم اللاعبون المحترفون مع بداية الأجندة الدولية.

حسام البدري منتخب مصر أنجولا الجابون
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