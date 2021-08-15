وفاة الأسطورة جيرد مولر

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني وفاة أسطورته جيرد مولر نجم ألمانيا السابق عن عمر ناهز الـ 75 عاما.

وقال بايرن في بيانه:" صنع مولر التاريخ مع بايرن ميونيخ والمنتخب الوطني الألماني، أحرز 566 هدفا مذهلاً في 607 مباراة رسمية مع بايرن ميونيخ".

وأضاف البيان "لا يزال يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في الدوري الألماني برصيد 365، فضلا عن كونه كان هداف الدوري سبع مرات".

وأوضح البيان الدور الذي قام به أسطورة الكرة الألمانية مع منتخب بلاده "سجل 68 هدفا في 62 مباراة دولية مع المنتخب الألماني".

Der FC Bayern trauert um Gerd Müller. Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021

ومن جانبه، قال هربرت هاينر، رئيس بايرن ميونيخ إن "المهاجم السابق سيُذكر على أنه أعظم مهاجم على الإطلاق".

وأضاف "اليوم يوم حزين ومظلم لنادي بايرن ميونخ وكل جماهيره".

واستطرد "جيرد مولر كان أعظم مهاجم على الإطلاق، وشخص رائع وشخصية كرة القدم العالمية".

ومن جانبه قال أوليفر كان الرئيس التنفيذي للنادي البافاري:"نبأ وفاة جيرد مولر يحزننا بشدة، إنه أحد أعظم الأساطير في تاريخ بايرن ميونخ، وإنجازاته لا مثيل لها حتى يومنا هذا وستظل إلى الأبد جزءا من التاريخ العظيم للبايرن وكل كرة القدم الألمانية".

وأضاف "كلاعب وشخص، يمثل جيرد مولر نادي بايرن ميونخ وتطوره ليصبح أحد أكبر الأندية في العالم، سيظل جيرد في قلوبنا إلى الأبد".

ويعتبر مولر أحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم، أمضى 15 عاما مع بايرن ميونيخ وساعدهم في تحقيق النجاح في كأس أوروبا ثلاث مرات.

كما قادهم مولر أيضًا إلى أربعة ألقاب في الدوري الألماني، ليصبح أفضل هداف في الدوري الألماني على الإطلاق.

يذكر أنه تم تشخيص جيرد مولر بمرض الزهايمر في عام 2015 وكان يعيش في دار رعاية متخصصة.