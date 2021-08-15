إنبي: الأهلي والزمالك لم يطلبا مهاب ياسر

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 13:21

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي

شدد عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي أن الأهلي والزمالك لم يفاوضا ناديه للحصول على خدمات صانع الألعاب مهاب ياسر (24 عاما).

وعلق عبد الناصر محمد على زيادة وزن محمود جاد حارس الفريق الأساسي العائد من المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في دورة طوكيو 2020.

وقال عبر قناة أون تايم سبورتس:"نكافئ اللاعبين عند الضرورة ونعاقبهم عند التقصير وليس مجرد الخسارة في مباراة. لا عقوبات على محمود جاد، وزنه زاد 6.5 كجم، وكان واضحا على شكله وجسمه، كان احتياطيا لمحمد الشناوي في الأولمبياد. لا نعرف ما سبب زيادة الوزن. كان من الممكن أن يتخلص من وزنه الزائد خلال 48 ساعة، ولكن خصصنا برنامجا له حتى لا يتأثر اللاعب فنيا".

أخبار متعلقة
دييجو كوستا ينتقل للدوري البرازيلي مع اقترابه من الأهلي.. مدرب برايتون: تاو غاب أمام بيرنلي لأسباب شخصية الزمالك: سنسأل كارتيرون عن عودة النقاز.. ونطلب من الجمهور الدعاء للفريق سلة - الأهلي يتعاقد مع المدرب أوجستي

وأضاف "لا مفاوضات مع الأهلي والزمالك بشأن مهاب ياسر، لاعب مميز وإضافة لأي فريق، ولكنه لم يشارك في مباريات متتالية ومتعاقبة لتتهافت الأندية على شرائه، وإن كنا نرحب بأي شيء. رامي صبري قائد الفريق، التفريط فيه مسؤولية كبيرة جدا، أرحب باستمراره والقرار يبقى لإدارة النادي، كما لم نتشاور مع المدير الفني حلمي طولان خاصة أن الموسم لم ينته حتى لا يتشتت تركيز اللاعبين".

ويمتد عقد مهاب ياسر مع إنبي حتى 2024.

ويلعب مهاب في إنبي منذ يناير 2021 حين رحل عن النجوم.

وشارك مهاب في 18 مباراة في الموسم الجاري مع إنبي.

مهاب ياسر إنبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
وست هام يبدأ موسمه بفوز مثير على نيوكاسل في مباراة الـ6 أهداف 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل – جريليش أساسي مع سيتي.. وكين يغيب عن توتنام 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اليوم آخر موعد لإرسال قوائم الأندية المشاركة قاريا 50 دقيقة | مصر
أوجستي: سعيد بالدعم الكبير من مجلس الأهلي .. وفريق السلة يمتلك لاعبين مميزين 52 دقيقة | مصر
كلوب: هذا ما قلته للاعبي ليفربول قبل مواجهة نورويتش 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مجاهد لـ في الجول: أخرنا لقاء سموحة لتكافؤ الفرص بين القطبين.. والأهلي سيلعب في الجونة ساعة | الدوري المصري
رئيس النصر: لم نفاوض الشناوي ساعة | ميركاتو
يد - برشلونة: علي زين سيغيب لمدة شهر ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح
قد ينال إعجابك