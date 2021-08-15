إنبي: الأهلي والزمالك لم يطلبا مهاب ياسر

شدد عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي أن الأهلي والزمالك لم يفاوضا ناديه للحصول على خدمات صانع الألعاب مهاب ياسر (24 عاما).

وعلق عبد الناصر محمد على زيادة وزن محمود جاد حارس الفريق الأساسي العائد من المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في دورة طوكيو 2020.

وقال عبر قناة أون تايم سبورتس:"نكافئ اللاعبين عند الضرورة ونعاقبهم عند التقصير وليس مجرد الخسارة في مباراة. لا عقوبات على محمود جاد، وزنه زاد 6.5 كجم، وكان واضحا على شكله وجسمه، كان احتياطيا لمحمد الشناوي في الأولمبياد. لا نعرف ما سبب زيادة الوزن. كان من الممكن أن يتخلص من وزنه الزائد خلال 48 ساعة، ولكن خصصنا برنامجا له حتى لا يتأثر اللاعب فنيا".

وأضاف "لا مفاوضات مع الأهلي والزمالك بشأن مهاب ياسر، لاعب مميز وإضافة لأي فريق، ولكنه لم يشارك في مباريات متتالية ومتعاقبة لتتهافت الأندية على شرائه، وإن كنا نرحب بأي شيء. رامي صبري قائد الفريق، التفريط فيه مسؤولية كبيرة جدا، أرحب باستمراره والقرار يبقى لإدارة النادي، كما لم نتشاور مع المدير الفني حلمي طولان خاصة أن الموسم لم ينته حتى لا يتشتت تركيز اللاعبين".

ويمتد عقد مهاب ياسر مع إنبي حتى 2024.

ويلعب مهاب في إنبي منذ يناير 2021 حين رحل عن النجوم.

وشارك مهاب في 18 مباراة في الموسم الجاري مع إنبي.