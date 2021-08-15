دايلي ميل: أبراهام يصل روما اليوم للخضوع للكشف الطبي

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 13:44

كتب : عمر خالد

تامي أبراهام يحتفل بهدفه مع وست هام أمام تشيلسي

ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن تامي أبراهم لاعب فريق تشيلسي سيصل اليوم الأحد إلى روما من أجل انهاء كل شئ متعلق بمسألة انضمامه لفريق روما الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي تمهيدا لإعلان انتقاله لفريق العاصمة الإيطالية.

وأشار تقرير دايلي ميل إلى أن اللاعب وافق على الانتقال إلى روما واللعب تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

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كما ذكرت الصحيفة أن قيمة الصفقة تصل إلى 34 مليون جنيه إسترليني، وبعقد حتى يونيو 2026، ويوجد بند في التعاقد بين النادي الإنجليزي والإيطالي ينص على أن من حق تشيلسي شراء اللاعب مرة أخرى بقيمة 68 مليون إسترليني.

ويأتي رحيل اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 23 عاما من تشيلسي بعد إعلان الأخير التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

ويذكر أن أبراهام شارك مع تشيلسي في 82 مباراة سجل خلالها 30 هدفا بداية من عاما 2016، وكان قضى 12 عاما قبلها في فريق الشباب.

وشارك اللاعب الإنجليزي في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى التتويج بالسوبر الأوروبي بعد الفوز على فياريال الإسباني بركلات الترجيح.

تامي أبراهام روما تشيلسي
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