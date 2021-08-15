دييجو كوستا ينتقل للدوري البرازيلي

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 12:59

كتب : FilGoal

دييجو كوستا - إسبانيا

أعلن نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي يوم الأحد انضمام المهاجم دييجو كوستا.

كوستا انضم للفريق البرازيلي في صفقة انتقال حر بعدما فسخ عقده مع أتليتكو مدريد يونيو الماضي.

المهاجم الإسباني صاحب الأصول البرازيلية لعب 7 مباريات فقط بقميص أتليتكو مدريد الموسم الماضي، ولم يشارك منذ ديسمبر الماضي.

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ويتصدر أتلتيكو مينيرو الدوري البرازيلي في الوقت الحالي.

كوستا (32 عاما) بدأ مسيرته في برشلونة إسبورتيفو كابيلا البرازيلي، قبل أن يبدأ مغامرة رائعة في أوروبا عام 2006 مع براجا البرتغالي، ولعب منه معارا إلى بينافييل البرتغالي.

ثم انتقل كوستا عام 2007 إلى أتليتكو مدريد لأول مرة، وخرج معارا إلى سبورتنج براجا، وسيلتا فيجو، وألباسيتي، قبل أن ينتقل إلى بلد الوليد بشكلٍ نهائي في 2009.

الفترة الثانية لـ كوستا مع أتليتكو مدريد بدأت في 2010 وهي حقبته الذهبية التي استمرت 4 مواسم، إذ قاده للقب الدوري التاريخي في 2014 بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، والفوز بالدوري الأوروبي وكأس ملك إسبانيا.

وفي 2014 انتقل دييجو كوستا إلى تشيلسي وقضى معه 3 سنوات، حتى عودته إلى أتليتكو مدريد في يناير 2018.

وخاض كوستا إجمالا 215 مباراة مع أتليتكو مدريد في مختلف فتراته، سجل خلالها 83 هدفا وصنع 36.

دييجو كوستا أتليتكو مينيرو
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