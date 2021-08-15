سلة - أوجستي يوقع عقود تدريب الأهلي

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 12:50

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

أجوستي

أعلن الأهلي اليوم الأحد تعاقده مع المدرب الإسباني أجوستي بوش لمدة سنتين ليقود الفريق الأول لكرة السلة.

ووقع أجوستي على عقد تدريبه للأهلي وسيقود مران الفريق مساء الأحد.

وحضر توقيع أجوستي كل من رؤوف عبد القادر المدير العام للنشاط الرياضي في الأهلي وطارق الغنام المدير الإداري للفريق الأول لكرة السلة في النادي.

أخبار متعلقة
الإسماعيلي: نلعب كل المباريات بنزاهة.. نغمة "التفويت" مرفوضة الزمالك: سنسأل كارتيرون عن عودة النقاز.. ونطلب من الجمهور الدعاء للفريق بوكيتينو: لم أسمع صافرات الاستجهان ضد مبابي.. سعيد بوجوده سيميوني: لم نرغب في التعاقد مع ميسي

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي أن أجوستي سيجتمع بجهازه المعاون اليوم الأحد للترتيب لفترة الإعداد ووضع خطة العمل.

ورحل أجوستي عن الزمالك في 30 يونيو الماضي بعدما انتهى عقده مع الفريق.

وعرض الزمالك التجديد على أجوستي الذي رفض الاستمرار في القلعة البيضاء.

وقاد أجوستي فريق الزمالك للفوز ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال ودوري السوبر المصري.

الأهلي أجوستي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ألبا غاضبا من شائعات راتبه: اسألوا لابورتا.. لقد سئمت هذه الأكاذيب‎‎ 6 ساعة | الدوري الإسباني
برايثوايت بعد الهدفين: هذا ما كنت أعمل لأجله.. إنه تطوري في العمل 6 ساعة | الدوري الإسباني
لاميلا يتألق في ظهوره الأول.. وإشبيلية تفتتح الدوري بثلاثية 6 ساعة | الدوري الإسباني
جارسيا: سأتذكر وجودي هنا مع عائلتي.. إنه حلم 6 ساعة | الدوري الإسباني
بيراميدز يعلن قائمته الإفريقية المشاركة في الكونفدرالية 6 ساعة | الدوري المصري
كومان: أطالب الجماهير بالثقة.. وسنقاتل على الفوز بكل مباراة‎‎ 7 ساعة | الدوري الإسباني
نائب رئيس الزمالك: المنافسة على الدوري لن تنتهي الآن.. وموعد حسم تجديد بنشرقي 7 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف سبب ضم كل لاعبي الأهلي للقائمة الإفريقية.. والمرشحين للأماكن المتبقية 7 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح
قد ينال إعجابك