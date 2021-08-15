الزمالك: سنسأل كارتيرون عن عودة النقاز.. ونطلب من الجمهور الدعاء للفريق

أوضح محمد الإتربي نائب رئيس الزمالك أن ناديه يدرس التعاقد مرة أخرى مع الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز الذي رحل عن الترجي.

وطلب الإتربي من جمهور الفريق الدعاء بعد استمراره في صدارة الدوري المصري الممتاز قبل آخر 4 جولات.

وقال الإتربي عبر قناة أون تايم سبورتس 2:"الآن الكرة في ملعب الزمالك، إذا فاز بكل مبارياته الأربع. الدوري لم يحسم، وكل المباريات صعبة. سنواجه 3 أندية تصارع على الهبوط، لا أرى أي مباراة سهلة. الأهلي سيلعب مباراته الأخيرة ضد أسوان أما باقي مبارياته الثلاث لم تعد حاسمة بعد حسم قرار الأندية المشاركة في الكونفدرالية. تلعب بأريحية ولإثبات ذاتها، أعتقد أن مواجهته ضد المصري والجونة ليست سهلة".

وأضاف "الكفة كانت تميل ناحية الأهلي والآن ناحية الزمالك. اللاعبون رجال.. ولا يوجد فريق يعتمد على لاعب واحد، لدينا قائمة بدلاء جيدة، وروح قتالية ويتبقى 4 مباريات لإسعاد الجماهير والتوفيق من عند ربنا. أتمنى أن تدعمنا الجماهير بالدعاء. التركيز حاليا في المباريات المتبقية من الدوري واستكمال مشوارنا في الكأس ثم نفتح ملف الصفقات والتعاقدات".

وأضاف "حمدي النقاز؟ نبحث الأمر مع محامي النادي، اللاعب يطالب بـ1.4 مليون دولار. لا أريد التعليق على تنازل اللاعب عن القضية، بل سأتحدث عندما ننهي الأمر سواء بعودة اللاعب أم لا. نبحث لموقف، وفي نفس الوقت نستطلع رأي المدير الفني باتريس كارتيرون. رأيي إنه لاعب جيد، وكان أحد أسباب خروجنا من دوري الأبطال بتألقه أمام الترجي. لدينا المثلوثي لاعب مميز، وأحمد عيد واعد، بينما حازم إمام تعطله الإصابات".

واستمر "مصطفى فتحي لا يختلف عليه اثنان سواء قبل إعارته إلى سموحة أو الدوري السعودي، وسيكون إضافة قوية لنا، ولكن نبحث هذا الملف مع كارتيرون خاصة أنه لدينا 8 لاعبين معارين إلى أندية أخرى. الحساب البنكي لدعم النادي؟ نجهز لحملة جيدة لدعم النادي بعد انتهاء الدوري، بدأنا العمل بها وستظهر خلال أسبوع أو 10 أيام. جمعنا مبالغ جيدة، ولكن الحملة الإعلانية لم تبدأ. تجاوزت المبالغ 15 مليون جنيه، ولكننا نريد المزيد".

وأتم "نريد أفكار خارج الصندوق لتعزيز موارد النادي، لقد تعاقد باريس مع ميسي للفوز بدوري الأبطال وبتكلفة عالية، ولكنه غطى النفقات بإيرادات بيع قميصه".

وتفوق الزمالك بهدفين دون رد على مضيفه الإسماعيلي يوم السبت ليواصل تصدره لترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف وحامل اللقب.

ويستضيف الزمالك فريق وادي دجلة في الجولة 31 يوم الثلاثاء.